Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los atletas entrerrianos Turinetto Manfroni, Nicolás Cousillas, Adrián Viso, Lucas Miño y Carmela Cocco se coronaron campeones en Rosario.

22 de septiembre 2025 · 13:52hs
Parte de la delegación entrerriana que compitió en Rosario.

La delegación de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) tuvo una destacada actuación en la 55° edición del Campeonato Nacional U20 de Atletismo que se llevó adelante el fin de semana en el estadio Municipal Jorge Newbery. Los representantes entrerrianos obtuvieron cinco medallas doradas, dos plateadas y una de bronce.

Uno de los títulos llegó de la mano de Lucio Turinetto Manfroni. El oriundo de Bovril se coronó campeón en Decatlhón al finalizar su performance con 5806 puntos. Detrás finalizaron Máximo Gats, de la Federación Metropolitana, con 5488 puntos, y Joaquín Rassetto, de Santa Fe, con 5353 puntos.

Turinetto Manfroni finalizó entre los tres primeros en seis de las diez pruebas combinadas. Se adueño de las pruebas de lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, salto con garrocha y 110 metros con vallas. Además finalizó segundo en salto en alto y salto con garrocha.

Por otro lado, Nicolás Cousillas se consagró campeón en la prueba de salto en largo. El representante del Centro de Educación Física N°3 “Hugo Mario La Nasa” de Concepción del Uruguay obtuvo la medalla de oro al redondear su actuación con un registro de 6,99 metros. Juan Martínez, de Buenos Aires, finalizó segundo con 6,72 metros. El bronce fue para Ian Bianchi, de Tierra del Fuego, que redondeó la prueba con 6,63 metros.

El uruguayense estuvo a un centímetros de los 7 metros que marcó en el Iberoamericano U18 que se celebró en julio en Paraguay. De esta manera mejoró el segundo puesto que había obtenido este año en el Nacional U18 que se celebró en Mar del Plata.

Por su parte, Adrián Viso conquistó la prueba de lanzamiento de jabalina. El natural de San José se desquitó del segundo puesto obtenido en el Nacional U18 al redondear la prueba con una marca de 57,47 metros. Detrás se posicionaron el misionero Facundo Kurday (55,17 metros) y el bonaerense Nicolás Navarrete (51,21 metros).

En su primera experiencia en la categoría Lucas Miño confirmó su potencial al conquistar la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco. El Gurí de La Criolla finalizó en el primer puesto de la prueba al enviar el implemento a 50,64 metros de distancia. Jonatan Allende, de Tierra del Fuego (46,76 metros) y Lucio Van Weele, de Buenos Aires (43,01 metros) completaron el podio.

“Muy contento con este logro y mas por no ser de la categoría. Buenas sensaciones… A seguir trabajando pensando en lo que nos [email protected] gracias… Gracias a todos los que hacen esto posible”, expresó Miño en su cuenta personal de la red social instagram.

Esta misma temporada Miño se coronó campeón en el Nacional U18 en Mar del Plata y en la Copa Nacional U18 que se desarrolló en San Luis.

Otro título para Carmela Cocco

El quinto título llego de la mano de Carmela Cocco. La concordiense se consagró campeona en la prueba de lanzamiento de martillo al enviar el implemento a 58,29 metros de distancia.

La representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia se impuso con claridad en esta prueba al superar por más de 10 metros de distancia a sus competidoras. El segundo puesto fue para Aldana González, de Buenos Aires (48,23 metros). Por su parte Lucia Cisterna Ojeda , de Salta, finalizó en el tercer puesto (48,22).

Otros atletas entrerrianos que se subieron al podio

Diego Siconsky terminó en el segundo lugar en la prueba de lanzamiento de martillo. El uruguayense, que en abril se coronó campeón U18, se alzó con la presea de plata al finalizar la prueba con una marca de 55,46 metros. El oro fue para el santafesino Gael Cardozo.

Milagros Orcellet finalizó segunda en salto triple con una marca de 11,42 metros. Por su parte, Natanael Bazualdo se adjudicó la medalla de bronce en lanzamiento de bala (14,66 metros).

