Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Julio Alberto Galicio, uno de los autores de un violento robo en una estancia de Entre Ríos, fue detenido en Santa Fe. Estaba prófugo desde 2023.

Un joven de 27 años, que llevaba dos años prófugo tras ser señalado como uno de los principales autores de un violento asalto en Entre Ríos, fue finalmente detenido por la Policía de Santa Fe en un operativo que parecía rutinario pero que terminó destapando una de las fugas más prolongadas de la región. Se trata de Julio Alberto Galicio, un delincuente buscado por la justicia entrerriana por su implicación en un robo violento en una estancia.

La detención de Galicio ocurrió el sábado en la ciudad de Santa Fe, en la zona de Alto Verde, cuando los efectivos de la Comisaría 24 realizaban controles de rutina en la manzana 6 del barrio. Al momento de ser identificado, el joven intentó engañar a los policías proporcionándoles un nombre falso, pero el error fue fatal. Los agentes, al corroborar su identidad, descubrieron rápidamente que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías N° 7 de Entre Ríos. En ese instante, la fuga de dos años llegó a su fin.

El asalto a la estancia

El nombre de Galicio se hizo tristemente famoso en diciembre de 2023, cuando, junto con otros dos cómplices, protagonizó uno de los asaltos más brutales de la historia reciente de la provincia. "La Patricia", una estancia ubicada a unos 1.500 metros de la Ruta 35, en la localidad de Seguí, fue el blanco de un ataque que dejó a la familia dueña del establecimiento en shock. El botín fue monumental, pero el daño físico y psicológico que sufrieron las víctimas aún resuena en la comunidad.

En aquella ocasión, los tres asaltantes irrumpieron en el establecimiento a plena luz del día. Con un revólver, redujeron a un matrimonio de avanzada edad, compuesto por un hombre de 66 años y una mujer de 57. Los secuestraron, los ataron, los amordazaron y los amenazaron con infligirles graves daños si no entregaban todo lo que tuvieran de valor. Ese día se llevaron 42.000 dólares, más de un millón de pesos, armas largas, celulares, una computadora portátil y hasta una PlayStation.

Después de perpetrar el asalto, los ladrones huyeron a bordo de una camioneta propiedad de la víctima, que abandonaron a unos 11 kilómetros de la estancia. Para eludir cualquier traza, se subieron a un Chevrolet Corsa con el que habían llegado al lugar, pero ese vehículo también fue abandonado más tarde, dejando tras de sí un rastro de huellas por todo el campo.

La captura

La historia de su captura comenzó un sábado común en Santa Fe, cuando los efectivos de la comisaría local decidieron realizar controles en la zona de Alto Verde. Al solicitarle los documentos, Galicio intentó burlar la rutina rutinaria de identificación con un nombre falso. Sin embargo, el trabajo de los agentes resultó más meticuloso de lo que el joven imaginaba. Tras la verificación, su verdadero nombre surgió rápidamente y, con ello, el pedido de captura por parte del juez Mariano Budasoff.

La comunicación con la Oficina de Gestión Judicial fue inmediata, y el juez, al ser informado de la situación, ordenó que Galicio fuera detenido y puesto a disposición de la justicia entrerriana, específicamente para ser trasladado a Paraná, donde enfrentará las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, la captura de Galicio no cierra el caso por completo. Néstor Mariano Padrón, el otro autor principal del robo, ya había sido detenido previamente y se encuentra bajo custodia judicial.

Esta captura también pone en evidencia el trabajo continuo de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, que han demostrado eficacia en la resolución de casos complejos, al tiempo que subraya la importancia de las colaboraciones interjurisdiccionales en la lucha contra la criminalidad. No es la primera vez que el trabajo conjunto entre las policías de diferentes provincias da frutos, y en este caso, la coordinación entre las fuerzas de Santa Fe y Entre Ríos fue crucial para lograr la detención de Galicio.

A pesar de este avance, las autoridades recuerdan que el caso aún no está cerrado, ya que falta la captura de los otros dos involucrados en el asalto. Mientras tanto, Galicio enfrentará la justicia por los crímenes cometidos en Seguí, y se espera que su caso sirva de ejemplo de que, aunque los delincuentes puedan intentar escapar, la justicia finalmente los alcanzará.