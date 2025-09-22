Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Se reducirá la calzada ascendente, carril de tránsito pesado, sentido Rosario hacia Victoria desde mañana martes 23 y hasta el miércoles 24.

Vialidad Nacional realiza trabajos en juntas del puente principal del enlace Victoria - Rosario por lo que se reducirá la calzada ascendente, es decir el carril de tránsito pesado, sentido Rosario hacia Victoria desde mañana martes 23 hasta el miércoles 24.