La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este martes 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.
Se acreditan los fondos de las tarjetas sociales
La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Ambos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 2 y 3.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos terminados en 4 y 5.