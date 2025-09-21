Uno Entre Rios | Ovación | Carmela Cocco

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Carmela Cocco, atleta de Concordia, se consagró campeona con récord en lanzamiento de martillo en el Nacional U20 y clasificó al Sudamericano de Lima.

21 de septiembre 2025 · 18:00hs
Carmela Cocco, atleta de Concordia, hizo historia en el Campeonato Nacional U20 de Atletismo al lograr un récord en lanzamiento de martillo. Durante la 55° edición del evento, realizado este fin de semana en Rosario, se consagró campeona nacional, lo que le garantiza su participación en el Sudamericano U20 en Lima, Perú.

La joven promesa del atletismo argentino alcanzó la marca más alta de su categoría, destacándose por su gran esfuerzo y determinación. Este triunfo reafirma su talento y abre nuevas puertas en su carrera deportiva, al posicionarla como una de las principales figuras de la nueva generación de atletas en el país.

La atleta concordiense Carmela Cocco se coronó campeona nacional en lanzamiento de martillo

Coco, quien ha demostrado un constante crecimiento en su disciplina, ahora se prepara para representar a Argentina en el Sudamericano U20, que se llevará a cabo en Lima, Perú, donde buscará seguir sumando logros a su joven pero prometedora carrera. Su desempeño en Rosario refleja el arduo trabajo y la dedicación que ha puesto en su entrenamiento, consolidándose como una de las futuras estrellas internacionales del atletismo.

