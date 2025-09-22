Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Estudiantes Negro goleó por el Torneo Oficial de Damas y es líder

Por la séptima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas, el CAE superó como visitante por 8 a 1 a Capibá y alcanzó a Talleres Rojo en la cima.

22 de septiembre 2025 · 17:47hs
Estudiantes Negro llegó a los 15 puntos en la categoría principal del Torneo Oficial de Damas.

Gentileza hockeyamill

Estudiantes Negro llegó a los 15 puntos en la categoría principal del Torneo Oficial de Damas.

Una contundente goleada para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones. Por la séptima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), Estudiantes Negro aplastó en condición de visitante por 8 a 1 a Capibá y se trepó a la cima de la tabla de posiciones.

El equipo principal del CAE aprovechó la goleada que sufrió Talleres Rojo, 4 a 0 como visitante ante Rowing Azul, para alcanzarlo en el primer puesto y estar mejor ubicado por diferencia de gol.

Talleres Rojo es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Ángelo Bellot con sus medallas, junto a su entrenador.

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

El otro encuentro de la jornada fue el que protagonizaron en Sauce Montrull el local, Tilcara, ante Paracao Azul, que se impuso por 3 a 1.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Estudiantes Negro (+19) y Talleres Rojo (+9) 15 puntos; Rowing Azul 14; Paracao Azul 9; Tilcara 3; Capibá 1.

La próxima fecha del certamen, la octava, se disputará el sábado 27. Los enfrentamientos serán: Estudiantes Negro-Tilcara, Talleres Rojo-Capibá y Paracao Azul-Rowing Azul.

La Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas

También se disputó parcialmente la quinta fecha del segundo estamento del certamen que organiza la FEH. En el ascenso, como local Talleres Blanco goleó 7 a 0 a Paracao Amarillo; mientras que Echagüe venció en condición de visitante 2 a 1 a Estudiantes Blanco.

Por otra parte, el duelo entre Unión Agrarios Cerrito y Las Paz Hockey fue reprogramado por cuestiones climatológicas.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Echagüe (+17) y Estudiantes Amarillo (+8) 12 unidades; Talleres Blanco (+8) y Unión Agrarios (+6) 10; Estudiantes Blanco 8; La Paz Hockey 4; Paracao Amarillo 1; Rowing Blanco 0.

La sexta fecha del campeonato será: Unión Agrarios-Echagüe, La Paz Hockey-Talleres Blanco, Rowing Blanco-Estudiantes Blanco.

Talleres, finalista del Torneo Dos Orillas de Caballeros

El Rojo venció 3 a 0 a Rowing y disputará la final del certamen que organizan de manera conjunta la FEH con la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Su rival será Náutico El Quillá, que venció 3 a 1 a La Salle.

Torneo Oficial de Damas Estudiantes Federación Entrerriana de Hockey Capibá
