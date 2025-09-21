Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados.

Dos hombres fueron detenidos por caza ilegal en la Ruta 4, donde hallaron animales faenados y una cría de ciervo. Intervino la Brigada de Abigeato.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del pasado sábado , cuando un patrullero que realizaba un recorrido de rutina por la Ruta 4, a la altura del puente San Antonio, procedió a la identificación de un vehículo Volkswagen Gol, en el que se trasladaban dos hombres.

Durante la inspección, los uniformados notaron la presencia de tres perros atados dentro del automóvil, lo que generó sospechas. Al ser consultados, los ocupantes admitieron que habían estado cazando en la zona del puente Gualeguay, sobre Ruta 28.

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Dos detenidos por caza furtiva en la Ruta 28, con un ciervo y un carpincho faenados

Caza ilegal (1).jpeg

Al solicitar la apertura del baúl del vehículo, los agentes encontraron un carpincho eviscerado, un ciervo en la misma condición y una cría de ciervo aún con vida.

Ante la situación, se dio intervención a la Brigada de Abigeato de Concordia, que confirmó la posible infracción a la Ley Provincial de Caza y a las normativas que regulan el uso de perros en actividades cinegéticas.

En el lugar se labraron las actas correspondientes, dejando constancia de que los animales faenados no estaban aptos para el consumo humano. Además, se procedió al decomiso de la cría de ciervo, con el fin de asegurar su pronta liberación y retorno a su hábitat natural.

Todo lo actuado fue informado al fiscal en turno, el doctor Figueroa, quien deberá tomar las medidas procesales pertinentes.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de Los Charrúas y la Brigada de Abigeato, quienes destacaron la relevancia de estos controles para la protección de la fauna autóctona de la región.