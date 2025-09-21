Uno Entre Rios | Policiales | Caza

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Dos hombres fueron detenidos por caza ilegal en la Ruta 4, donde hallaron animales faenados y una cría de ciervo. Intervino la Brigada de Abigeato.

21 de septiembre 2025 · 14:59hs
El hecho ocurrió alrededor de las 23 del pasado sábado, cuando un patrullero que realizaba un recorrido de rutina por la Ruta 4, a la altura del puente San Antonio, procedió a la identificación de un vehículo Volkswagen Gol, en el que se trasladaban dos hombres.

Durante la inspección, los uniformados notaron la presencia de tres perros atados dentro del automóvil, lo que generó sospechas. Al ser consultados, los ocupantes admitieron que habían estado cazando en la zona del puente Gualeguay, sobre Ruta 28.

LEER MÁS: Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Dos detenidos por caza furtiva en la Ruta 28, con un ciervo y un carpincho faenados

Al solicitar la apertura del baúl del vehículo, los agentes encontraron un carpincho eviscerado, un ciervo en la misma condición y una cría de ciervo aún con vida.

Ante la situación, se dio intervención a la Brigada de Abigeato de Concordia, que confirmó la posible infracción a la Ley Provincial de Caza y a las normativas que regulan el uso de perros en actividades cinegéticas.

En el lugar se labraron las actas correspondientes, dejando constancia de que los animales faenados no estaban aptos para el consumo humano. Además, se procedió al decomiso de la cría de ciervo, con el fin de asegurar su pronta liberación y retorno a su hábitat natural.

Todo lo actuado fue informado al fiscal en turno, el doctor Figueroa, quien deberá tomar las medidas procesales pertinentes.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de Los Charrúas y la Brigada de Abigeato, quienes destacaron la relevancia de estos controles para la protección de la fauna autóctona de la región.

