Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial se hundió en el Banco Nación tras los anuncios del Gobierno nacional

Tras el anuncio de auxilio de EE.UU. y baja de retenciones, el dólar oficial se hundió en el Banco Nación $85 y cerró a $1.430.

22 de septiembre 2025 · 18:11hs
El dólar oficial se hundió en el Banco Nación tras los anuncios del Gobierno nacional. 

El dólar oficial se hundió en el Banco Nación tras los anuncios del Gobierno nacional. 

El dólar oficial se desplomó $85 en el segmento minorista y cerró a $1.430 en el Banco Nación (BNA) luego de que el Gobierno nacional recibiera el respaldo del Tesoro de Estados Unidos y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

LEER MÁS: El dólar oficial opera en BN arriba de $1.500

Sobre el dólar oficial

En ese contexto, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, retrocedió a $1.408 para la venta, con máximos de $1.452,50 a media mañana. En total, se operaron unos u$s493,9 millones, sin que se detectara actividad oficial a lo largo de la rueda.

El dólar oficial se vendió a $1515 y el riesgo país supera los 1.500 puntos.

El dólar oficial se vendió a $1515 y el riesgo país supera los 1.500 puntos

En la jornada de este miércoles, el dólar oficial quebró el techo de la banda. 

El dólar oficial quebró el techo de la banda: a cuánto cotizó este miércoles

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete lo hizo a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.859.

Los dólares paralelos

Entre los paralelos, el dólar blue se retrocedió $45 a $1.475 para la venta. Por su parte, el dólar MEP se hunde 7,9% a $1.429,03 y la brecha contra el mayorista es de 1,4%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 8,2% a $1.439,12, con un spread del 2,2% frente a la cotización oficial.

Los contratos de dólar cerraron con importantes bajas de hasta el 7,2%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.397,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.526, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron contratos por u$s686 millones.

Dólar oficial Banco Nación gobierno nacional
Noticias relacionadas
En la jornada de este martes, l dólar oficial subió a $1.480 en Banco Nación. 

El dólar oficial registró una nueva suba: a cuánto cerró este martes

Con relación al viernes, el dólar oficial cerró $10 más caro. 

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas.

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

Encuesta: el 60% cree que el país va en la dirección incorrecta

Encuesta: el 60% cree que el país va en la dirección incorrecta

Ver comentarios

Lo último

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ultimo Momento
Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Brian Arregui fue derrotado en California

Brian Arregui fue derrotado en California

Policiales
Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Ovación
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Pepe Sánchez participará del Torneo de Suricatas

Pepe Sánchez participará del Torneo de Suricatas

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Brian Arregui fue derrotado en California

Brian Arregui fue derrotado en California

La provincia
Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Dejanos tu comentario