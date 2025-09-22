El dólar oficial se hundió en el Banco Nación tras los anuncios del Gobierno nacional. 

Tras el anuncio de auxilio de EE.UU. y baja de retenciones, el dólar oficial se hundió en el Banco Nación $85 y cerró a $1.430.

El dólar oficial se desplomó $85 en el segmento minorista y cerró a $1.430 en el Banco Nación (BNA) luego de que el Gobierno nacional recibiera el respaldo del Tesoro de Estados Unidos y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

En ese contexto, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, retrocedió a $1.408 para la venta, con máximos de $1.452,50 a media mañana. En total, se operaron unos u$s493,9 millones, sin que se detectara actividad oficial a lo largo de la rueda.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete lo hizo a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.859.

Los dólares paralelos

Entre los paralelos, el dólar blue se retrocedió $45 a $1.475 para la venta. Por su parte, el dólar MEP se hunde 7,9% a $1.429,03 y la brecha contra el mayorista es de 1,4%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 8,2% a $1.439,12, con un spread del 2,2% frente a la cotización oficial.

Los contratos de dólar cerraron con importantes bajas de hasta el 7,2%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.397,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.526, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron contratos por u$s686 millones.