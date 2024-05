Concordia: suspenden audiencia por denuncias de abuso sexual contra parapsicólogo

Abuso Sexual curandero parapsicólogo Concordia.jpg

La denunciante acotó que ni R.A.Z ni sus abogados se hicieron presentes en la sala de audiencias y detalló que el juez, Francisco Ledesma las citó a su despacho para dar una explicación y les dijo que "'cuando tengan un huequito en la agenda las vamos a poner para que siga la causa'". "Somos al menos 60 personas abusadas por este hombre, es una cifra enorme y nos hacen esto", acotó Pesis.

"Cuando hablé con el juez me di cuenta que para ellos somos un número. Esta audiencia no se debió c

ancelar, porque desde el 15 de mayo sabíamos que R.A.Z cambió de abogados. No sabemos quién en Fiscalía no hizo el papel que avisa del cambio de abogados", denunció la joven ante UNO.

"Es una vergüenza como nos toman el pelo a las víctimas, los abogados y todos los que estamos detrás de esta denuncia", apuntó la concordiense, "Hicimos muchos cuestionamientos al juez junto con la otra víctima pero no se lo tomó bien y nos expresó que esto era así, esta era su decisión y punto, como si nosotras no importáramos". A raíz de este obstáculo en el avance de la causa, Pesis adelantó que se solicitará nuevamente la prisión preventiva contra el imputado pero indicó: "Seguramente nos la nieguen".

La denuncia contra el parapsicólogo

Se recordará que en octubre de 2022 la joven concordiense radicó una denuncia penal por abuso sexual contra R.A.Z y en abril de 2023 tomó la decisión de hacer pública su causa. A raíz de la difusión que tuvo su testimonio, recibió numerosos mensajes con testimonios similares a los suyos y, actualmente, habrían sido más de 60 las personas abusadas por el parapsicólogo. Además, a la denuncia de Aldana se sumó otra chica.

Tribunales de Concordia Justicia parapsicólogo capturas abuso sexual 2.jpg

En diálogo con UNO, la denunciante relató que en su adolescencia atravesó una depresión severa y fue enviada a este curandero a través de sus familiares: "Me dijo que estaba embarazada y esta situación para mí era imposible, por los problemas que arrastraba. Ese día me abusó con la excusa de cortar la gestación", relató y destacó: "Este tipo siempre trabajó de la misma forma y muchos testimonios que me relataron tenían la misma dinámica: engaños de embarazo, problemas sexuales o de ovarios y se aprovechaba de la gente".

DENUNCIA PARAPSICOLOGO CONCORDIA TESTIMONIO NUEVO.jpg

A través de sus redes sociales Aldana compartió capturas de mensajes de otras presuntas víctimas que contaban sus experiencias con este sanador: "Fui por problemas personales y terminé de la peor manera (...) mi vida no volvió a ser la misma: tengo arranques de tristeza, odio y pánico. Busqué ayuda y nunca fui escuchada", decía un mensaje. "Fui un tiempo y me había dicho que tenía ataduras en los ovarios, que él me lo iba a 'curar'. Me tocó sin mi consentimiento, diciendo que para cortar las ataduras tenía que hacerlo y era parte de la supuesta terapia. Cuando quise acordar tenía su miembro afuera, le dije que no quería seguir y me fui. Nunca me animé a contar nada por vergüenza y por sentir que tenía la culpa", fueron algunos de los testimonios que recibió la concordiense.