Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Un padre llegó con su hijo en brazos. Los policías realizaron maniobras de RCP y trasladaron al pequeño al hospital Masvernat de Concordia

18 de octubre 2025 · 13:19hs


Una dramática situación se vivió en la madrugada de este sábado en Concordia, cuando efectivos de la Policía de Entre Ríos salvaron la vida de un niño de dos años que había llegado sin signos vitales a la comisaría 8°.

Según informaron fuentes policiales, el padre del menor arribó al lugar desesperado, pidiendo ayuda, al advertir que su hijo no respiraba. De inmediato, el oficial Pablo Sherrer comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia al servicio de emergencias.

RCP y traslado

policías salvaron niño RCP

Al constatar la gravedad del cuadro, los funcionarios policiales resolvieron trasladar al niño en el móvil de la comisaría hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat. Durante el trayecto, el cabo primero Diego Rolón continuó las maniobras de RCP, manteniendo la asistencia constante hasta la llegada al centro asistencial. Ya en el hospital, el menor fue recibido por el equipo médico de guardia, que logró estabilizarlo y recuperar su estado de conciencia tras varios minutos de atención, publica Concordia Policiales.

Evaluación médica

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, el episodio habría estado relacionado con una convulsión con principio de ahogamiento. Gracias al rápido accionar del personal policial, el hecho no derivó en un desenlace fatal.

Desde la fuerza se destacó la vocación de servicio y la capacidad de respuesta de los efectivos, quienes aplicaron los conocimientos de primeros auxilios y mantuvieron la calma en una situación de extrema urgencia. El niño quedó internado en observación y fuera de peligro, mientras se continúa con los estudios médicos correspondientes.

La Jefatura Departamental Concordia valoró públicamente la intervención de los funcionarios, remarcando que “la preparación y la decisión inmediata fueron determinantes para salvar una vida”.

Concordia RCP
