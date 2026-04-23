Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

En un encuentro correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial, Atlético Paraná y Cosmos FC igualaron 1 a 1 en el primer duelo de los cuartos de final.

Atlético Paraná cosechó un importante empate en su visita a Cosmos FC de Santa Fe al igualar 1 a 1 en el encuentro de ida de una de las series correspondiente a los cuartos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. El juego se llevó adelante en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.

El Rojiblanco abrió el marcador por intermedio de Marcos Rodríguez. En el complemento el conjunto de la vecina capital provincial evitó la derrota para dejar abierta la serie.

Paridad entre Belgrano y Patronato

Por otro lado, Belgrano y Patronato empataron 0 a 0 en el estadio Carlos Federik, escenario donde el Mondonguero oficia de anfitrión.

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Por su parte, Universidad Nacional del Litoral sorprendió a Colón al derrotarlo 2 a 0 en duelo de equipos santafesino. Brian Giménez fue el goleador de esta historia.

El Pingüi juega este jueves por la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Neuquén recibirá este jueves a Unión de Santa Fe en el juego que abrirá la restante llave correspondiente a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. Esta historia se llevará adelante a partir de las 20.30 en el estadio Luis Renaud.