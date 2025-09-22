Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Cristal Abril Colombo, de 10 años, de Concepción del Uruguay

22 de septiembre 2025 · 09:30hs
Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Cristal Abril Colombo, de 10 años, quien se ausentó de su domicilio en Concepción del Uruguay en la tarde del domingo. La denuncia fue radicada por su tía en la sede de la Comisaría de Minoridad, luego de constatar que la niña no regresó a su hogar y desconocer su ubicación.

niña paradero Concepción del Uruguay

Posee tez blanca, cabello corto y rubio, ojos claros, mide aproximadamente 1,30 metros y es de contextura delgada. No presenta señas particulares. Al momento de ausentarse, vestía una campera azul y un pantalón negro, según lo precisado por familiares.

La Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvo en el Teatro Coliseo

La Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvo en el Teatro Coliseo

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

Se solicitó a la ciudadanía que, de conocer información que permita dar con el paradero de la menor, sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana, al 101 o al Comando Radioeléctrico 03442-422222.

Concepción del Uruguay Paradero niña
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

victoria: un conductor choco y le detectaron mas de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

El accidente se produjo este domingo en la zona del Aeroclub de Diamante.

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Los elementos secuestrados por la delegación Concordia de Prefectura Argentina.

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Este miércoles Paraná ama la pizza, con 50% de descuento

Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Este miércoles Paraná ama la pizza, con 50% de descuento

Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Ovación
Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La provincia
La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Dejanos tu comentario