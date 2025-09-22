Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Cristal Abril Colombo, de 10 años, quien se ausentó de su domicilio en Concepción del Uruguay en la tarde del domingo. La denuncia fue radicada por su tía en la sede de la Comisaría de Minoridad, luego de constatar que la niña no regresó a su hogar y desconocer su ubicación.
Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años
Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Cristal Abril Colombo, de 10 años, de Concepción del Uruguay
22 de septiembre 2025 · 09:30hs
Posee tez blanca, cabello corto y rubio, ojos claros, mide aproximadamente 1,30 metros y es de contextura delgada. No presenta señas particulares. Al momento de ausentarse, vestía una campera azul y un pantalón negro, según lo precisado por familiares.
Se solicitó a la ciudadanía que, de conocer información que permita dar con el paradero de la menor, sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana, al 101 o al Comando Radioeléctrico 03442-422222.