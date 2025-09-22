Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Cristal Abril Colombo, de 10 años, quien se ausentó de su domicilio en Concepción del Uruguay en la tarde del domingo. La denuncia fue radicada por su tía en la sede de la Comisaría de Minoridad, luego de constatar que la niña no regresó a su hogar y desconocer su ubicación.