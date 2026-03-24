Uno Entre Rios | La Provincia | Memoria

El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia tuvo su voz en Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay se realizó el acto por el 24 de marzo: “la memoria es una política de Estado que trasciende las gestiones”.

24 de marzo 2026 · 15:38hs
El reclamo por Memoria

El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia tuvo su voz en Concepción del Uruguay

Como cada 24 de Marzo, Concepción del Uruguay ratificó su compromiso colectivo de mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura. Fue durante el acto realizado por la Municipalidad en la Plazoleta de los Derechos Humanos, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente, José Lauritto; la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; la diputada nacional Marianela Marclay; y los legisladores provinciales Martín Oliva y Yari Seyler, junto a integrantes de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia; militantes por los Derechos Humanos, banderas de ceremonia de establecimientos educativos y la comunidad en general.

En Paraná, se replica la Marcha en el Día de la Memoria.

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

24 de Marzo: La democracia es una construcción permanente, afirmó Frigerio

24 de Marzo: "La democracia es una construcción permanente", afirmó Frigerio

Al referirse a la fecha, el director de Derechos Humanos, Darío Baron, recordó que el plan de exterminio político y económico “tuvo en nuestras calles una saña particular contra jóvenes militantes. No podemos estar aquí sin nombrar ‘La noche del mimeógrafo’, esa noche donde se llevaron detenidos a estudiantes secundarios de la UES, del colegio Nacional, de la Escuela Normal”.

En cuanto a la vigencia del reclamo manifestó: “Si hoy estamos aquí es por los 40 años de lucha sostenida e inquebrantable de las asociaciones de Derechos Humanos de la ciudad”; fue una lucha colectiva “que parió hace 10 años nuestra Dirección de Derechos Humanos”. En tal marco, destacó que en Concepción del Uruguay “la memoria es una política de Estado que trasciende las gestiones”, al ser sostenida durante los últimos tres mandatos municipales.

También agradeció fraternalmente “a nuestros ex Combatientes de Malvinas, presentes hoy como siempre recordándonos que la defensa de la soberanía y los Derechos Humanos son una misma bandera que no se rinde”.

Por otra parte, ante las posturas negacionistas, Baron fue claro: “no permitiremos que, desde el centro del país, nos digan que nuestra historia no ocurrió… Desde esta orilla del río Uruguay, ratificamos que los pañuelos de nuestras Madres y Abuelas son nuestra única brújula”.

La voz de los familiares

En representación de los familiares de las víctimas, Mónica “Cachi” Amoz recordó, mediante un ferviente relato, las principales acciones del genocidio. “La faceta más nociva de aquel terror: el individualismo, la mezquindad, el salvarse solo, el desprecio por los pobres. Ese genocidio, incluso, convive entre nosotros y nosotras”.

Trazando un paralelismo entre las políticas del gobierno de facto y el actual, describió: “Vamos hacia un país pensado para unos pocos y grandes mayorías batallando día a día para apenas cubrir sus necesidades básicas”, al tiempo que puntualizó cómo “los medios de comunicación hegemónicos y el dominio perverso de las redes, desde hace años vienen limando la conciencia de los ciudadanos, atacando las instituciones de la democracia, enseñando a descreer de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y sindicales”.

En este panorama, destacó “la importancia de la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, una herramienta institucional única en toda la provincia, que nos abraza y nos contiene… A 50 años del inicio de la dictadura, terminemos con el lado oculto de aquel genocidio”.

Una sensible participación

Desde Victoria llegó a nuestra ciudad el sacerdote Elías Musse, conocido como “el Curita Gaucho”, reconocido integrante del Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, corriente eclesiástica con marcada presencia territorial en las décadas de los años ’60 y ’70. Estuvo 7 años detenido y fue testigo de crímenes cometidos por la dictadura.

Al dar su mensaje, citó fragmentos de la declaración recientemente realizada por la Comisión Permanente del Episcopado: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió. Que despierte y persevere de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”.

Al recurrir a otro párrafo del documento, manifestó: “La libertad para una nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los Derechos Humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”.

LEER MÁS: La Multisectorial de DDHH convoca a marchar a 50 años del golpe

Flores y palomas por la paz

Gracias a la colaboración de la Asociación Colombófila “Mensajeras de Concepción”, se realizó una suelta de palomas. Asimismo, realizaron ofrendas florales la Municipalidad; la Dirección de Derechos Humanos; la Comisión de Memoria, Verdad y Justicias; la Universidad de Concepción del Uruguay; el Consejo Departamental del Partido Justicialista y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Además, realizaron su aporte musical tres integrantes del colectivo folklórico “De Costa a Costa” y se descubrieron dos nuevas placas para la Plazoleta de los Derechos Humanos.

LEER MÁS: Crímenes de Lesa Humanidad en Entre Ríos: 29 condenados y causas claves

Los 18 uruguayenses desaparecidos

El acto incluyó la recordación de los 18 uruguayenses desaparecidos: Carlos Godoy Almada, Emil Vidal Chandler, Guillermo Rubio Cidale, Néstor Zaragoza, Dina Nardone, Horacio Poggio, Edgardo Garnier, Violeta Ortolani, Miguel Domínguez, Juan Uriarte, Juan Fulini, Alfredo Valente, Carlos López, Raúl de Sanctis, Manuel Liberoff, Elvio Bel, Miguel Ángel Rousseaux y Juan Ramón “Chilo” Zaragoza.

Memoria Concepción del Uruguay Memoria, verdad y justicia completa Día de la Memoria 24 de marzo desaparecidos
Noticias relacionadas
Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026.

Desde 2025 el Gobierno no asigna fondos para ESMA y otros espacios de memoria

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político.

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Ver comentarios

Lo último

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Ultimo Momento
Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ovación
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

La provincia
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Dejanos tu comentario