En Concepción del Uruguay se realizó el acto por el 24 de marzo: “la memoria es una política de Estado que trasciende las gestiones”.

El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia tuvo su voz en Concepción del Uruguay

Como cada 24 de Marzo, Concepción del Uruguay ratificó su compromiso colectivo de mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura . Fue durante el acto realizado por la Municipalidad en la Plazoleta de los Derechos Humanos, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente, José Lauritto; la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; la diputada nacional Marianela Marclay; y los legisladores provinciales Martín Oliva y Yari Seyler, junto a integrantes de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia; militantes por los Derechos Humanos, banderas de ceremonia de establecimientos educativos y la comunidad en general.

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Al referirse a la fecha, el director de Derechos Humanos, Darío Baron, recordó que el plan de exterminio político y económico “tuvo en nuestras calles una saña particular contra jóvenes militantes. No podemos estar aquí sin nombrar ‘La noche del mimeógrafo’, esa noche donde se llevaron detenidos a estudiantes secundarios de la UES, del colegio Nacional, de la Escuela Normal”.

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En cuanto a la vigencia del reclamo manifestó: “Si hoy estamos aquí es por los 40 años de lucha sostenida e inquebrantable de las asociaciones de Derechos Humanos de la ciudad”; fue una lucha colectiva “que parió hace 10 años nuestra Dirección de Derechos Humanos”. En tal marco, destacó que en Concepción del Uruguay “la memoria es una política de Estado que trasciende las gestiones”, al ser sostenida durante los últimos tres mandatos municipales.

También agradeció fraternalmente “a nuestros ex Combatientes de Malvinas, presentes hoy como siempre recordándonos que la defensa de la soberanía y los Derechos Humanos son una misma bandera que no se rinde”.

Por otra parte, ante las posturas negacionistas, Baron fue claro: “no permitiremos que, desde el centro del país, nos digan que nuestra historia no ocurrió… Desde esta orilla del río Uruguay, ratificamos que los pañuelos de nuestras Madres y Abuelas son nuestra única brújula”.

La voz de los familiares

En representación de los familiares de las víctimas, Mónica “Cachi” Amoz recordó, mediante un ferviente relato, las principales acciones del genocidio. “La faceta más nociva de aquel terror: el individualismo, la mezquindad, el salvarse solo, el desprecio por los pobres. Ese genocidio, incluso, convive entre nosotros y nosotras”.

Trazando un paralelismo entre las políticas del gobierno de facto y el actual, describió: “Vamos hacia un país pensado para unos pocos y grandes mayorías batallando día a día para apenas cubrir sus necesidades básicas”, al tiempo que puntualizó cómo “los medios de comunicación hegemónicos y el dominio perverso de las redes, desde hace años vienen limando la conciencia de los ciudadanos, atacando las instituciones de la democracia, enseñando a descreer de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y sindicales”.

En este panorama, destacó “la importancia de la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, una herramienta institucional única en toda la provincia, que nos abraza y nos contiene… A 50 años del inicio de la dictadura, terminemos con el lado oculto de aquel genocidio”.

Una sensible participación

Desde Victoria llegó a nuestra ciudad el sacerdote Elías Musse, conocido como “el Curita Gaucho”, reconocido integrante del Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, corriente eclesiástica con marcada presencia territorial en las décadas de los años ’60 y ’70. Estuvo 7 años detenido y fue testigo de crímenes cometidos por la dictadura.

Al dar su mensaje, citó fragmentos de la declaración recientemente realizada por la Comisión Permanente del Episcopado: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió. Que despierte y persevere de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”.

Al recurrir a otro párrafo del documento, manifestó: “La libertad para una nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los Derechos Humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”.

Flores y palomas por la paz

Gracias a la colaboración de la Asociación Colombófila “Mensajeras de Concepción”, se realizó una suelta de palomas. Asimismo, realizaron ofrendas florales la Municipalidad; la Dirección de Derechos Humanos; la Comisión de Memoria, Verdad y Justicias; la Universidad de Concepción del Uruguay; el Consejo Departamental del Partido Justicialista y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Además, realizaron su aporte musical tres integrantes del colectivo folklórico “De Costa a Costa” y se descubrieron dos nuevas placas para la Plazoleta de los Derechos Humanos.

Los 18 uruguayenses desaparecidos

El acto incluyó la recordación de los 18 uruguayenses desaparecidos: Carlos Godoy Almada, Emil Vidal Chandler, Guillermo Rubio Cidale, Néstor Zaragoza, Dina Nardone, Horacio Poggio, Edgardo Garnier, Violeta Ortolani, Miguel Domínguez, Juan Uriarte, Juan Fulini, Alfredo Valente, Carlos López, Raúl de Sanctis, Manuel Liberoff, Elvio Bel, Miguel Ángel Rousseaux y Juan Ramón “Chilo” Zaragoza.