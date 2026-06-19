En la jornada de este viernes dieron los alegatos en el juicio contra Leonardo Airaldi. En este marco, la Fiscalía pidió 14 años de prisión.

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión.

Este viernes comenzaron los alegatos en el juicio oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná contra el extitular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de integrar una organización vinculada al narcotráfico.

En su exposición, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general José Ignacio Candioti, solicitó una pena de 14 años de prisión para el empresario.

Alegatos contra Airaldi

La etapa de alegatos marca el tramo final de un proceso judicial que se inició en marzo y que unificó dos investigaciones desarrolladas en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, consideradas entre las más importantes de la región en materia de tráfico de estupefacientes.

El debate es llevado adelante por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen, además de Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

Durante las audiencias desarrolladas en los últimos meses, la Fiscalía sostuvo que Airaldi formó parte de una estructura dedicada al transporte y comercialización de drogas, apoyándose en escuchas telefónicas, seguimientos, documentación secuestrada y numerosos testimonios incorporados al debate oral.

Junto a Airaldi también son juzgados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez, todos señalados por distintos grados de participación en los hechos investigados.

Tras el pedido de condena formulado por la Fiscalía, se espera que en las próximas jornadas expongan sus alegatos las defensas de los acusados. Concluida esa instancia, el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia.