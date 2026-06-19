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Marruecos le ganó a Escocia y quedó a las puertas de la clasificación

En Boston, la Selección de Marruecos se impuso por 1-0 a su par de Escocia por la segunda fecha de la Copa del Mundo, encuentro correspondiente al Grupo C.

19 de junio 2026 · 21:03hs
Marruecos ganó y encamina su clasificación.

Marruecos ganó y encamina su clasificación.

Con un fuerte remate de Saibari a los 2 minutos, Marruecos le ganó 1 a 0 a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, el mismo que integra Brasil. En Boston, la selección africana fue mucho más que su rival, que apretó recién sobre el final pero sin ideas.

A la espera de Brasil, Marruecos es el nuevo líder del grupo C

Los Leones del Atlas ocupan el primer puesto con 4 puntos (+1) mientras que Escocia ahora aparece en la segunda plaza con 3 unidades (0), resta el encuentro entre Brasil y Haití.

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Marruecos Escocia Mundial 2026
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