Con un fuerte remate de Saibari a los 2 minutos, Marruecos le ganó 1 a 0 a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, el mismo que integra Brasil. En Boston, la selección africana fue mucho más que su rival, que apretó recién sobre el final pero sin ideas.
Marruecos le ganó a Escocia y quedó a las puertas de la clasificación
En Boston, la Selección de Marruecos se impuso por 1-0 a su par de Escocia por la segunda fecha de la Copa del Mundo, encuentro correspondiente al Grupo C.
19 de junio 2026 · 21:03hs
A la espera de Brasil, Marruecos es el nuevo líder del grupo C
Los Leones del Atlas ocupan el primer puesto con 4 puntos (+1) mientras que Escocia ahora aparece en la segunda plaza con 3 unidades (0), resta el encuentro entre Brasil y Haití.