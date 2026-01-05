Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: confirmaron las identidades de las personas fallecidas en el siniestro vial

Hay cuatro fallecidos y una mujer fue rescatada con vida, en grave estado, y trasladada al hospital Santa Rosa, de Chajarí y luego derivada a Paraná.

5 de enero 2026 · 07:34hs
El despiste de un automóvil VW Suran en la ruta nacional 14, a la altura de Chajarí, terminó con cuatro personas fallecidas y una herida de extrema gravedad, que fue trasladada al hospital Santa Rosa de esa localidad.

Por motivos que se investigan, un auto que circulaba por la zona de Paso Cerrito se despistó y posteriormente tomó fuego, en un siniestro ocurrido durante la madrugada de este lunes.

Al llegar el móvil policial, los efectivos encontraron el vehículo volcado contra el guardarraíl y envuelto en llamas. Tras el trabajo de los Bomberos Voluntarios, se constató la presencia de cuatro personas calcinadas en el interior del habitáculo.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

  • Techeira, David, de 30 años

  • Techeira, Nora del Carmen, de 44 años

  • Martínez, Omaira Ruth, de 17 años

  • Martínez, Gabriela Liz, de 20 años

Todas las personas tenían domicilio en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, al igual que el vehículo siniestrado.

En tanto, la única sobreviviente es una adolescente de 17 años, identificada como Astrid Raquel Martínez, quien fue rescatada con vida en grave estado. En primera instancia fue trasladada de manera particular al hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente derivada al hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada con asistencia respiratoria mecánica.

En el lugar del hecho trabajó el fiscal en turno, quien dispuso la realización de las pericias correspondientes, las autopsias sobre los cuerpos y los trámites de rigor para avanzar en la investigación de las causas del siniestro.

