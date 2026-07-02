Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay luego de un operativo de búsqueda

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Colón.

Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda.

Una mujer de 35 años fue hallada sin vida este jueves en las aguas del río Uruguay, en jurisdicción de Colón, luego de un operativo de búsqueda que se desplegó lueo de una alerta recibida por las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, encabezada por la fiscal Noelia Batto, que dispuso la activación de los protocolos de búsqueda para localizar a la mujer, domiciliada en esa ciudad.

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Informe oficial

De acuerdo con la información oficial, los primeros indicios señalaban que la mujer había sido vista en las inmediaciones del Puente Internacional General José Gervasio Artigas. A partir de esos datos, personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional inició un amplio rastrillaje en la zona fronteriza y sectores aledaños.

Horas más tarde, efectivos de la Prefectura Naval con asiento en Colón localizaron el cuerpo en el río Uruguay.

Luego del hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón y el médico forense de turno, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Según el informe preliminar, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por inmersión. No obstante, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.