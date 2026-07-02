Uno Entre Rios | Policiales | Mujer

Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay luego de un operativo de búsqueda

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Colón.

2 de julio 2026 · 18:21hs
Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda.

Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda.

Una mujer de 35 años fue hallada sin vida este jueves en las aguas del río Uruguay, en jurisdicción de Colón, luego de un operativo de búsqueda que se desplegó lueo de una alerta recibida por las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, encabezada por la fiscal Noelia Batto, que dispuso la activación de los protocolos de búsqueda para localizar a la mujer, domiciliada en esa ciudad.

Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito

San Benito: sujeto fue detenido por violencia de género

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave.

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave

Informe oficial

De acuerdo con la información oficial, los primeros indicios señalaban que la mujer había sido vista en las inmediaciones del Puente Internacional General José Gervasio Artigas. A partir de esos datos, personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional inició un amplio rastrillaje en la zona fronteriza y sectores aledaños.

Horas más tarde, efectivos de la Prefectura Naval con asiento en Colón localizaron el cuerpo en el río Uruguay.

Luego del hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón y el médico forense de turno, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Según el informe preliminar, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por inmersión. No obstante, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mujer Río Uruguay Operativo Colón
Noticias relacionadas
un delincuente vigilo el comercio bruzzoni de parana y asalto el local apenas quedo sin clientes

Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

parana: un joven y un adolescente fueron demorados con una replica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

hallaron al adolescente que se retiro de su casa en parana

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Un jurado popular declaró culpable de abuso a Cepeda.

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ver comentarios

Lo último

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Ultimo Momento
Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Policiales
Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ovación
Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

Gran convocatoria pugilística en los Juegos Deportivos de la Ciudad

Gran convocatoria pugilística en los Juegos Deportivos de la Ciudad

APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

La provincia
Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Dejanos tu comentario