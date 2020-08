Cambios en Limpieza: amenazan a un funcionario y a su familia

El Secretario de Servicios Públicos de la municipalidad de Paraná, Emanuel Redondo, denunció en la Justicia que sufrió pintadas amenazantes en la repartición, luego de que se produjeran cambios en el diagrama de recolección de residuos en la comuna.

El funcionario informó a través de su cuenta de Facebook, que desconocidos realizaron pintadas agraviantes hacia él y su familia, en las puertas de los galpones de la Secretaría de Servicios Públicos.

Redondo adelantó que los registros de las cámaras de seguridad existentes en la repartición, fueron puestos a disposición de la justicia para que aclare este "lamentable incidente".

"Esta mañana amanecimos con esta frase pintada con aerosol negro amenazando a mi familia. Este accionar constituye claramente un acto cobarde, delictivo y además amenazante a mi familia.Estás son las cosas que el 11 de diciembre del año pasado vinimos a cambiar. A dejar de lado los aprietes y las mafias para centrarnos en prestar los servicios que los vecinos merecen. Hechos como estos me preocupan pero no me asustan y pienso seguir trabajando con los valores que esta gestión tiene para erradicar la violencia. Estoy convencido que ninguna persona puede estar por sobre las instituciones, y los que así no lo entiendan, no pueden formar parte de nuestro equipo de trabajo. De más está decir que inmediatamente anoticiado sobre el hecho hemos visto los registros de las cámaras de seguridad y ya se encuentran a disposición de la justicia".