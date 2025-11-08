La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Brisa María del Rosario Pérez Monzón, de 13 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles , cuando se retiró de su domicilio en la capital entrerriana.
Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná
8 de noviembre 2025 · 21:34hs
De Paraná es la chica
Según informaron las autoridades, hasta el momento se desconoce su paradero y se trabaja en distintas líneas de investigación para dar con la joven.
Ante cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda, se solicita comunicarse de inmediato al 911, o bien a la División Minoridad a los teléfonos (0343) 4209194 / 4209195.
Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión pública del caso y pidieron a la ciudadanía brindar datos veraces que permitan colaborar con la investigación.