Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Se solicita la colaboración de la comunidad de Paraná y la región para localizar a Brisa María del Rosario Pérez Monzón de 13 años.

8 de noviembre 2025 · 21:34hs
La foto de la adolescente desaparecida en Paraná.  

La foto de la adolescente desaparecida en Paraná.

 

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Brisa María del Rosario Pérez Monzón, de 13 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles , cuando se retiró de su domicilio en la capital entrerriana.

De Paraná es la chica

Según informaron las autoridades, hasta el momento se desconoce su paradero y se trabaja en distintas líneas de investigación para dar con la joven.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda, se solicita comunicarse de inmediato al 911, o bien a la División Minoridad a los teléfonos (0343) 4209194 / 4209195.

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión pública del caso y pidieron a la ciudadanía brindar datos veraces que permitan colaborar con la investigación.

