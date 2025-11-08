Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Se solicita la colaboración de la comunidad de Paraná y la región para localizar a Brisa María del Rosario Pérez Monzón de 13 años.

La foto de la adolescente desaparecida en Paraná.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Brisa María del Rosario Pérez Monzón , de 13 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles , cuando se retiró de su domicilio en la capital entrerriana.

Según informaron las autoridades, hasta el momento se desconoce su paradero y se trabaja en distintas líneas de investigación para dar con la joven.

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Ante cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda, se solicita comunicarse de inmediato al 911, o bien a la División Minoridad a los teléfonos (0343) 4209194 / 4209195.

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión pública del caso y pidieron a la ciudadanía brindar datos veraces que permitan colaborar con la investigación.