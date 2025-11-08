Uno Entre Rios | Ovación | Racing Club

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

A puertas cerradas, Racing Club se impuso por 1-0 sobre el Halcón en el Cilindro y se mete en zona de clasificación.

8 de noviembre 2025 · 19:06hs
 Duván Vergara marcó el tanto para Racing. 

Prensa Racing.

 Duván Vergara marcó el tanto para Racing. 

En un Cilindro a puertas cerradas por la sanción de APreViDe tras el recibimiento ante Flamengo por la Libertadores, Racing Club pisó fuerte y le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en un duelo clave por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. Con un golazo de Duván Vergara con asistencia de Facundo Cambeses, La Academia se impuso po la mínima frente al Halcón y se metió en puestos de clasificación a octavos de final.

Jockey llegó a su cuarta consagración en el Torneo Regional del Litoral.

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

El Pingüino fue el representante de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines mejor posicionado.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Racing Club defensa Academia
Noticias relacionadas
gano talleres y acaricia la permanencia en la liga profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Tilcara fue superado desde el primer minuto por su adversario.

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Atlético Paraná encaminó su rumbo en la competencia.

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Newells ganó de visitante en la cancha de Huracán.

Newell's respiró con un nuevo golpe a Huracán

Ver comentarios

Lo último

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Policiales
Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Ovación
Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

La provincia
Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Dejanos tu comentario