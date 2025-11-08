En un Cilindro a puertas cerradas por la sanción de APreViDe tras el recibimiento ante Flamengo por la Libertadores, Racing Club pisó fuerte y le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en un duelo clave por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. Con un golazo de Duván Vergara con asistencia de Facundo Cambeses, La Academia se impuso po la mínima frente al Halcón y se metió en puestos de clasificación a octavos de final.
Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa
A puertas cerradas, Racing Club se impuso por 1-0 sobre el Halcón en el Cilindro y se mete en zona de clasificación.
8 de noviembre 2025 · 19:06hs