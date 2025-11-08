Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso En la final de la Segunda del Torneo Regional del Litoral, Tilcara cayó 57 a 7 ante Universitario de Rosario. Ahora deberá visitar a Jockey de Venado Tuerto. 8 de noviembre 2025 · 19:47hs

Mateo Occhi/Santa Fe Producciones Tilcara fue superado desde el primer minuto por su adversario.

La expectativa e ilusión con la que llegaron jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del Club Tilcara al predio Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario se derrumbó rápidamente. En la final de Segunda del Torneo Regional del Litoral, el Verde perdió abultadamente por 57 a 7 ante Universitario de Rosario.

Desde un primer momento el conjunto de La Chicago Argentina demostró supremacía sobre el rectángulo de juego y logró una amplia diferencia en el marcador para lograr el ascenso al Top 10 para la temporada 2026.

Pese al duro cachetazo que recibió, el elenco paranaense tendrá una nueva chance de ascenso a la elite del campeonato interuniones. El próximo fin de semana visitará a Jockey de Venado Tuerto, conjunto que finalizó en la última posición del Top 9.