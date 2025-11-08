Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Neuquén, Rowing y Recreativo representaron a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en el certamen que se desarrolló en San Juan.

El Pingüino fue el representante de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines mejor posicionado.

Los representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvieron una más que aprobada participación en el Campeonato Panamericano de Clubes, que se disputó en San Juan. Neuquén, Rowing y Recreativo fueron los equipos Panzaverde en la competencia.

El Pingüino se quedó con el quinto puesto en la Copa de Oro de la categoría Junior Sub 19 de Damas. El campeón fue IMPSA de Mendoza.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Por su parte, el elenco Remero se quedó con la cuarta ubicación de la Copa de Plata en división Seniors Damas. El conjunto que levantó el trofeo fue SEC de San Juan.

Mientras que el Bochas se ubicó en el séptimo lugar de la Copa de Bronce en la divisional Seniors Varones. Andes Talleres de Mendoza fueron los campeones.