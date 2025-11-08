Uno Entre Rios | Ovación | Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Neuquén, Rowing y Recreativo representaron a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en el certamen que se desarrolló en San Juan.

8 de noviembre 2025 · 21:26hs
El Pingüino fue el representante de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines mejor posicionado.

El Pingüino fue el representante de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines mejor posicionado.

Los representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvieron una más que aprobada participación en el Campeonato Panamericano de Clubes, que se disputó en San Juan. Neuquén, Rowing y Recreativo fueron los equipos Panzaverde en la competencia.

El Pingüino se quedó con el quinto puesto en la Copa de Oro de la categoría Junior Sub 19 de Damas. El campeón fue IMPSA de Mendoza.

Neuquén, uno de los tres equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en San Juan.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los jugadores de Rowing celebrando el pase a la final del Torneo Clausura.

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

Por su parte, el elenco Remero se quedó con la cuarta ubicación de la Copa de Plata en división Seniors Damas. El conjunto que levantó el trofeo fue SEC de San Juan.

Mientras que el Bochas se ubicó en el séptimo lugar de la Copa de Bronce en la divisional Seniors Varones. Andes Talleres de Mendoza fueron los campeones.

Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Panamericano Neuquén Rowing Recreativo
