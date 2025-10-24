Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Dos policías resultaron heridos por disparos durante una recorrida rural en La Paz y se investigan las circunstancias del ataque.

Dos funcionarios policiales de abigeato resultaron heridos por disparos de arma de fuego mientras realizaban una recorrida en una zona rural del departamento La Paz. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 2:30, sobre la Ruta Provincial 48, a la altura del kilómetro 3,2, en jurisdicción del paraje El Quebracho.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, los efectivos, de 26 y 44 años, fueron atacados a distancia por personas desconocidas mientras efectuaban tareas de prevención en el área. Ambos resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al nosocomio local, donde permanecen fuera de peligro. Los uniformados pertenecen a la Dirección General de Delitos Rurales, brigada Quebracho.

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y ordenó diversas diligencias, entre ellas la realización de pruebas de dermotest y el secuestro de elementos de interés para la causa.

En el lugar trabajan equipos de la Policía Científica, personal de la Jefatura Departamental La Paz y de la Brigada de Delitos Rurales, quienes realizan rastrillajes y tareas de investigación para dar con los autores del ataque.