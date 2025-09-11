Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un hombre de 42 años fue hallado muerto con heridas de arma blanca en su casa en Basavilbaso. La policía y la fiscalía investigan el caso.

Un amplio operativo policial se desplegó desde los primeros minutos de la noche de este miércoles hasta comenzada la madrugada del jueves en una vivienda de calle Podestá al 961, entre Sarmiento y Urquiza, donde un hombre de 42 años fue hallado sin vida por sus familiares. Fue identificado como Gabriel Parreño, de 42 años.

Al no obtener respuesta a sus llamados, ingresaron por la parte posterior de la casa y encontraron la puerta dañada. Al entrar, descubrieron al hombre tendido en la cocina, ensangrentado, por lo que dieron inmediato aviso a la Policía.

Efectivos locales, junto al personal de Criminalística y el Fiscal en turno, Eduardo Santos, constataron que el cuerpo presentaba varias lesiones compatibles con un arma blanca.

El homicidio habría ocurrido el lunes

Según trascendió, la data de muerte sería de unas 24 a 30 horas previas, posiblemente desde la noche del lunes. El Comisario Mayor Esteban Darío Allegrini, Jefe de la Departamental Uruguay, confirmó que el hecho no estaría vinculado a un robo, ya que se encontraron dinero, el celular y otros elementos de valor en el domicilio.

“Estamos en plena tarea investigativa. El doctor Santos se encuentra a cargo de la investigación. No podemos determinar aún cuántas heridas tenía ni cuál fue la que le provocó la muerte hasta tanto se realice la autopsia”, señaló, según consignó FM Riel.

La Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y continúa la toma de testimonios para esclarecer lo sucedido. Los peritajes se retomaron este jueves por la mañana.