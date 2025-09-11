Uno Entre Rios | Policiales | Basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un hombre de 42 años fue hallado muerto con heridas de arma blanca en su casa en Basavilbaso. La policía y la fiscalía investigan el caso.

11 de septiembre 2025 · 08:24hs
Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un amplio operativo policial se desplegó desde los primeros minutos de la noche de este miércoles hasta comenzada la madrugada del jueves en una vivienda de calle Podestá al 961, entre Sarmiento y Urquiza, donde un hombre de 42 años fue hallado sin vida por sus familiares. Fue identificado como Gabriel Parreño, de 42 años.

Al no obtener respuesta a sus llamados, ingresaron por la parte posterior de la casa y encontraron la puerta dañada. Al entrar, descubrieron al hombre tendido en la cocina, ensangrentado, por lo que dieron inmediato aviso a la Policía.

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Efectivos locales, junto al personal de Criminalística y el Fiscal en turno, Eduardo Santos, constataron que el cuerpo presentaba varias lesiones compatibles con un arma blanca.

El homicidio habría ocurrido el lunes

Según trascendió, la data de muerte sería de unas 24 a 30 horas previas, posiblemente desde la noche del lunes. El Comisario Mayor Esteban Darío Allegrini, Jefe de la Departamental Uruguay, confirmó que el hecho no estaría vinculado a un robo, ya que se encontraron dinero, el celular y otros elementos de valor en el domicilio.

LEER MÁS: Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

“Estamos en plena tarea investigativa. El doctor Santos se encuentra a cargo de la investigación. No podemos determinar aún cuántas heridas tenía ni cuál fue la que le provocó la muerte hasta tanto se realice la autopsia”, señaló, según consignó FM Riel.

La Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y continúa la toma de testimonios para esclarecer lo sucedido. Los peritajes se retomaron este jueves por la mañana.

Basavilbaso hombre homicidio
Noticias relacionadas
Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma.

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

La Justicia dictó prisión preventiva en la Unidad Penal 1 a pedido de la Fiscalía, que investiga el crimen de Exequiel Godoy, ocurrido en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Dos personas fueron detenidas en Concordia por narcomenudeo tras allanamientos donde se secuestraron drogas, dinero y celulares.

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

El comisario José María Rosatelli reveló que la pelea entre vecinos que terminó con una mujer muerta comenzó por la instalación de una cámara de seguridad.

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Ver comentarios

Lo último

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Ultimo Momento
Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Los Vermichelis, delivery de cuentos llegan a la Sala Saltimbanquis

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

Policiales
La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Ovación
Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

APB: el clásico quedó para Estudiantes

APB: el clásico quedó para Estudiantes

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

La provincia
Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Dejanos tu comentario