Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Delincuentes ingresaron a la parada de la Línea 8 en Santa Fe y se llevaron un televisor, una pava eléctrica y hasta los saquitos de té de los choferes.

28 de enero 2026 · 13:28hs
Ladrones ingresaron este miércoles a la parada de la Línea 8, ubicada en Sarmiento al 8900, en Santa Fe, y se llevaron electrodomésticos y otros elementos que utilizan los choferes del colectivo urbano.

Según relató Omar Vega desde la unidad móvil, los delincuentes entraron al lugar por un ventiluz que no cuenta con rejas, a diferencia de otras puertas y ventanas de la edificación.

Insólito robo en Santa Fe: delincuentes se llevan televisor, pava eléctrica y té de choferes

Una vez adentro, los ladrones sustrajeron un televisor, una pava eléctrica y hasta los saquitos de té que tenían los choferes para consumir mientras descansan entre los diferentes recorridos.

