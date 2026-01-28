Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8 Delincuentes ingresaron a la parada de la Línea 8 en Santa Fe y se llevaron un televisor, una pava eléctrica y hasta los saquitos de té de los choferes. 28 de enero 2026 · 13:28hs

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8.

Ladrones ingresaron este miércoles a la parada de la Línea 8, ubicada en Sarmiento al 8900, en Santa Fe, y se llevaron electrodomésticos y otros elementos que utilizan los choferes del colectivo urbano.

Según relató Omar Vega desde la unidad móvil, los delincuentes entraron al lugar por un ventiluz que no cuenta con rejas, a diferencia de otras puertas y ventanas de la edificación.

Agredieron al ministro de Gobierno de Santa Fe Más de 46.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial en el recambio de quincena

LEER MÁS: Familia del hombre que cayó del colectivo pide información Insólito robo en Santa Fe: delincuentes se llevan televisor, pava eléctrica y té de choferes Línea 8 (1).jpeg Una vez adentro, los ladrones sustrajeron un televisor, una pava eléctrica y hasta los saquitos de té que tenían los choferes para consumir mientras descansan entre los diferentes recorridos.