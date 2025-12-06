Paraná: detienen a un hombre con medio kilo de marihuana Un hombre fue demorado tras darse a la fuga en barrio El Morro, en Paraná. Le encontraron un paquete de marihuana 6 de diciembre 2025 · 09:51hs

Un hombre fue demorado tras darse a la fuga en barrio El Morro, en Paraná. Le encontraron un paquete de marihuana

Ayer por la noche, personal de Comisaría Octava se encontraba realizando recorridas de prevención en el barrio El Morro, al norte de Paraná, cuando observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Detenido con Marihuana Paraná El sujeto fue demorado a pocos metros, encontrándose en su poder un paquete que a simple vista, contenía estupefacientes. Ante esta situación, se dio intervención al equipo de Drogas Peligrosas, quienes realizaron un test de campo que resultó positivo para marihuana, con un pesaje total de 513,8 gramos.

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público Rosario Romero: "Como capital merecemos un transporte acorde a las necesidades de nuestra gente"

La sustancia fue secuestrada y se llevó a cabo la correcta identificación del masculino, quien quedó supeditado a la causa.