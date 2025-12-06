Ayer por la noche, personal de Comisaría Octava se encontraba realizando recorridas de prevención en el barrio El Morro, al norte de Paraná, cuando observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga.
Paraná: detienen a un hombre con medio kilo de marihuana
Un hombre fue demorado tras darse a la fuga en barrio El Morro, en Paraná. Le encontraron un paquete de marihuana
6 de diciembre 2025 · 09:51hs
El sujeto fue demorado a pocos metros, encontrándose en su poder un paquete que a simple vista, contenía estupefacientes. Ante esta situación, se dio intervención al equipo de Drogas Peligrosas, quienes realizaron un test de campo que resultó positivo para marihuana, con un pesaje total de 513,8 gramos.
La sustancia fue secuestrada y se llevó a cabo la correcta identificación del masculino, quien quedó supeditado a la causa.