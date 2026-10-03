Uno Entre Rios | Ruta 12

Ruta 12: violento choque con heridos a la altura de Crespo

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos

3 de octubre 2026 · 10:40hs
Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos
Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos

En la mañana de este sábado se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael y Acceso Libertad de Crespo.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Entre las personas involucradas se encontraría un médico que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, publica Sol Noticias.

Bajo la lluvia trabajan en el lugar, personal policial, inspectores municipales y Bomberos Voluntarios.

Noticia en Desarrollo

Ruta 12 Choque Crespo
Ver comentarios

Lo último

Paraná en el tiempo: una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

"Paraná en el tiempo": una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Ultimo Momento
Paraná en el tiempo: una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

"Paraná en el tiempo": una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Policiales
Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Claves para que el turismo pet friendly sea una experiencia exitosa

Claves para que el turismo pet friendly sea una experiencia exitosa

Todas las Manos: un mural inspirado en la naturaleza se suma a la transformación del Paseo Puerta del Sol

Todas las Manos: un mural inspirado en la naturaleza se suma a la transformación del Paseo Puerta del Sol

Enersa y la Municipalidad coordinan obras de iluminación y energía solar en Paraná

Enersa y la Municipalidad coordinan obras de iluminación y energía solar en Paraná

Dejanos tu comentario