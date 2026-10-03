Ruta 12: violento choque con heridos a la altura de Crespo

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos

Se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael, Crespo. Hay tres heridos

En la mañana de este sábado se registró una colisión entre dos vehículos sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael y Acceso Libertad de Crespo.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Entre las personas involucradas se encontraría un médico que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, publica Sol Noticias.

Bajo la lluvia trabajan en el lugar, personal policial, inspectores municipales y Bomberos Voluntarios.

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