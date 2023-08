Abren sumario al policía que denunció abusos y humillaciones

El sargento fue viral el fin de semana cuando publicó un video de 21 minutos en el que denunció presuntos malos tratos y humillaciones en la fuerza, concretamente en la Comisaría Octava, en la que se desempeña.

"Pensaba si hacer o no este video, pero realmente me veo en la necesidad porque creo que he recibido muchos años de humillación". Seguidamente, describió una situación que atravesó recientemente en su espacio laboral: "Como cualquier trabajador, a esta altura del año, me siento un poco cansado y me gustaría tener unos días libres. Se lo planteé a mis superiores ya que estuve de guardia, pero como era de esperarse recibí evasivas o respuestas como 'nosotros trabajamos más que ustedes' o 'arriba no van a querer'".

El video viral motivó la fuerte reacción de la policía, que respondió con un comunicado: "Ante la divulgación por redes sociales de un video, donde un agente policial realiza manifestaciones públicas sobre el servicio que debe brindar la Policía de Entre Ríos, la institución se ve en la obligación de llevar claridad a la sociedad que se beneficia en el auxilio que brinda como contribución al bien común, de manera permanente".

Y agregó: "El Policía desde su ingreso es formado y capacitado sobre estas máximas que se hallan consagradas en nuestro Reglamento General, por ello su fiel cumplimiento requiere de la libertad individual que reflexivamente llevan a cumplir la decisión asumida, sin condicionamientos que dañen la noble función de la repartición. Porque, así como se establecen los deberes, también sus atribuciones, y sus derechos se garantizan porque le corresponden en razón de su pertenencia".