Policía denuncia abusos y humillaciones de los superiores

"Vengo realmente muy enojado y humillado" , indicó Campagnoni al inicio del video, "Pensaba si hacer o no este video, pero realmente me veo en la necesidad porque creo que he recibido muchos años de humillación" . Seguidamente, el funcionario describió una situación que atravesó recientemente en su espacio laboral: "Como cualquier trabajador, a esta altura del año, me siento un poco cansado y me gustaría tener unos días libres. Se lo planteé a mis superiores ya que estuve de guardia, pero como era de esperarse recibí evasivas o respuestas como 'nosotros trabajamos más que ustedes' o 'arriba no van a querer'" .

En este marco, explicó: "Por lo general nuestras licencias son autorizadas después del 1° de enero, sin posibilidad de elegir en qué época sacarla. Esto es 'para no perjudicar el servicio'" y opinó: "Esto es injusto porque, después de muchos años en la Policía, uno quiere tener su licencia completa, que te den lo que te merecés por tantos años de trabajar y no solamente 10 días cuando a los superiores se les ocurra".

"El abuso que hay dentro de la institución no tiene límites"

El sargento detalló que pidió a sus superiores cinco días pues "simplemente necesito descansar, estar en mi casa y por unos días no hacer adicionales", pero manifestó que sabía de antemano la respuesta que recibiría. "Tengo cinco días autorizados de 2017, pero las licencias de 2018; 2019; 2020; 2021 y 2022 están acumuladas ¿¨Por qué? Por el sistema de nuestros superiores donde solamente nos dan 10 días hábiles al año nada más", expuso el oficial y agregó que si bien presentó una nota solicitando cinco días de licencia, recibió un destrato de su jefe: "No firmó la nota y con tono burlesco, riéndose en mi cara, dijo que quién era yo para presentar una nota cuando sólo estoy pidiendo cinco días para descansar un poco. Me dijo 'que lo vea y arregle con otro compañero para que me cubra, que no me pueden autorizar para que salga'".

Cuando Campagnoni insistió a su superior en que se debían respetar sus derechos, manifestó que la respuesta de su jefe fue "a ver si es un derecho o no": "Quedé estupefacto porque es mi derecho, me lo gané, pero estamos tan bastardeados en este trabajo y hay mucho personal que tiene depresión y se los entiende, porque el abuso que hay dentro de la institución no tiene límites", comentó.

Además mencionó que, cuando un funcionario está a punto de jubilarse, es cuando se sacan las licencias adeudadas y, dependiendo de la antigüedad, se puede estar hasta un año de licencia: "Se toman licencias en una época en la que ¿Qué van a hacer?", se cuestionó el sargento y expresó: "Quiero disfrutar de mis licencias ahora que soy joven, quiero viajar o tener días libres para descansar, no tomarme mis licencias a los 60 años". Asimismo, indicó que varios de sus compañeros sacan licencias por depresión, enfermedad o cuidado familiar: "Lo entiendo perfectamente pero ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿No pueden simplemente autorizar las licencias que corresponden?", cuestionó.

"Estoy acostumbrado a sacar 10 días al año y por eso tengo tantas licencias acumuladas cuando, por jerarquía, me corresponden 20 días hábiles de vacaciones y la única esperanza es que por lo menos se acumulan para antes de jubilarme ¿Qqué sentido tiene eso?", expresó el sargento.

"No te podés enfermar"

Por otro lado el oficial denunció que los funcionarios no pueden enfermarse y detalló el funcionamiento en la Policía: "Cuando sacás un certificado de enfermo, el formulario 106, un médico te indica tres o cuatro días de reposo, pero ese documento debe ser visado por un médico policial que puede poner cinco o seis días. Pero por una resolución interna ya te sacan el arma y, con esto, perdés los códigos y plata. No te podés ni siquiera enfermar, pues al perder algunos códigos, perdés alrededor de 40.000 o 50.000 pesos. O sea que tenemos que ser robots, ser perfectos".

"Creo que eso ha llevado también a que muchos compañeros se hayan suicidado, porque este trabajo te consume", agregó Campagnoni, "Si por lo menos dijera que estamos trabajando a full, que en Paraná es así, pero nos dan las licencias que corresponden sería mucho más llevadero y no habrían tantos partes de enfermo o cuidado familiar".

"Si no hacemos retención de motovehículos por cualquier infracción, te recargan horas"

Además, el funcionario detalló una situación particular que consideró injusta: "Hace mucho tiempo se hizo un convenio con la Municipalidad para el control de motovehículos y, más precisamente, la retención de éstos. Si no hacemos retención de motovehículos por cualquier infracción en los operativos, nos recargan horas. Es decir, si salís de tu guardia a las siete de la mañana, con suerte, ese mismo día te recargan horas por la noche: desde las 00 hasta las seis de la mañana para ir a trabajar a otra comisaría, como si ya fueran poco las 24 horas de guardia".

"Nos absorben de una manera tan descarada y estamos tan acostumbrados a eso que pensamos que es lo normal y no lo es, no debería ser así. Muchos piensan que el trabajo de policía es no hacer nada, pero no es así. Es un trabajo muy exigido", expresó Campagnoni.

"Si subo este video alguna sanción me va a caer"

Finalmente el sargento rompió en llanto, evidentemente afectado emocionalmente: "Tal vez muchos piensen que me estoy quejando de lleno o me apoyen, pero realmente es cansador", indicó y agregó: "Seguramente, si subo este video, alguna sanción me va a caer porque en la policía todo tiene que ser secreto, nada tiene que salir".

"Este video es solamente para desahogarme y que la gente conozca cómo estamos trabajando. No somos un número más de la fuerza, somos personas con nuestros derechos y obligaciones. Esta es la realidad que elegimos nosotros, pero no acepto el abuso continuo de la fuerza, de los superiores a nosotros, como algo constante", indicó Campagnoni y acotó: "Entré a la institución por una cuestión laboral, lo necesitaba y así lo hizo la mayoría. Pero, estando en el trabajo y más allá de las cosas malas que acabo de nombrar, aprendés a querer un poco el uniforme. Trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, me considero una persona responsable y que hace lo mejor que está a su alcance, pero a veces no alcanza. Quiero pedirle a la sociedad que nos apoye un poco más y conozca la problemática que atravesamos los policías".