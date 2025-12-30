Paraná: un local de McDonald's se instalará en la zona de Cinco Esquinas

La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la explotación de un restaurante de comidas rápidas en la zona conocida como Cinco Esquinas.

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de un restaurante de comidas rápidas en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en la zona conocida como Cinco Esquinas, un punto estratégico de la ciudad cercano a la Terminal de Ómnibus.

Al respecto, desde el municipio se subrayó que "la iniciativa forma parte de una política sostenida de recuperación y puesta en valor de un espacio para que disfrute la comunidad". En este caso, se explicó, el predio donde hoy funciona un depósito de vehículos será transformado en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y dinamizar una de las principales áreas de acceso al centro de la ciudad.

La concesión a MacDonald'S

La concesión fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., que explota la firma McDonald's, tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto contempla la construcción y explotación de un restaurante con sistema AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios para vecinos, vecinas y visitantes.

En ese sentido, desde la gestión municipal se destacó que esta adjudicación responde a una decisión estratégica orientada a promover el desarrollo económico local y la generación de empleo. "La instalación del nuevo local permitirá crear puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en la economía de la ciudad y oportunidades concretas de inserción laboral. Esta política de articulación con el sector privado se enmarca en una visión de ciudad que impulsa inversiones responsables, recupera espacios urbanos y transforma el crecimiento económico en más empleo y mejores oportunidades para los paranaenses", remarcó el municipio.

Finalmente, se recordó que la adjudicación establece también "el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, garantizando recursos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente".