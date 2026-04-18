Paraná: detuvieron a un menor de 13 años armado

Un menor de 13 años fue demorado en la madrugada de este sábado. Llevaba un revólver calibre .22 entre sus ropas e intentó huir de la Policía

Un menor de 13 años fue demorado en la madrugada de este sábado. Llevaba un revólver calibre .22 entre sus ropas e intentó huir de la Policía

Alrededor de las 3 de este sábado, en la esquina de calles Laprida y Osinalde y Laprida, la Policía detuvo a un menor de 13 años que al ver el movil intentó huir. Al ser requisado se encontró un revolver calibre .22 corte entre sus ropas.

El operativo tuvo lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre un grupo de jóvenes en la vía pública en inmediaciones del barrio Pancho Ramírez. El joven en cuestión se apartó del grupo en actitud sospechosa lo que generó la persecusión.

Revolver calibre 22 Paraná

En el elástico de la bermuda el chico tenía un revólver calibre .22 corto marca Italogra que fue secuestrado y se dio intervención a la Fiscalía de Menores, a cargo del doctor Jorge Sueldo.

El adolescente quedó detenido por tenencia de arma de fuego, mientras continúan con las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho. Además, ordenó la realización de un dermotest y su traslado para control médico correspondiente. Posteriormente fue derivado al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).