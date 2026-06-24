Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

¿Qué puede alegrar más a un hincha que una victoria en la casa de su acérrimo rival? Si bien no se trata de la presentación de Boca Juniors, el club por el cual simpatiza, será él mismo quien buscará el triunfo en tierras Millonarias. Este viernes, Wenceslao Mansilla peleará en el Club Atlético River Plate.

Peligro se enfrentará a ocho asaltos en la categoría Supermediano, con el bonaerense Bruno Acosta. El combate se llevará a cabo en la Carpa San Martín, sita al lado del estadio Monumental, y será el semifondo de la velada que es organizada por la escuela de boxeo de la entidad de la Banda Roja.

Antes de viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde este jueves, desde las 13, se llevará adelante el pesaje oficial, el paranaense mantuvo una amena charla con UNO.

Wenceslao Mansilla palpitó su próxima pelea

“Estoy renegando en estos últimos días para bajar los últimos gramos. En estos días se realiza el dichoso corte de peso, que con estos días de frío se complica un poco, pero se hace igual. Yo salgo a correr con una bolsa de residuo debajo de la ropa y, al no respirar el cuerpo, levanta temperatura y empieza a largar más líquido. El peso no será un problema”, comentó cómo son estos días previos a subirse a la báscula.

Además, el pupilo de Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep de Santa Fe reconoció sentirse “bien. Estoy bien entrenado, listo para subirme al ring. Mi rival es un chico joven, fuerte, que está arrancando su camino en el profesionalismo. Será un lindo desafío el que tendré con Acosta”.

En su próximo compromiso, Wenceslao Mansilla llegará a su 40ª pelea como pugilista profesional y buscará regalarse un triunfo. Víctor Ludi/UNO

Mansilla irá de punto a este duelo, algo a lo que ya está acostumbrado. “A los boxeadores que nos toca enfrentarnos con los peleadores de los promotores vamos de invitados a la fiesta –explicó–. Gracias a Dios, me ha tocado en varias oportunidades ahogar esa fiesta. Todo es circunstancial y depende de cómo se dé la pelea, pero para estar más cerca del triunfo hay que entrenarse fuerte”.

Sobre su adversario de turno, Peligro destacó algunos puntos que tiene en cuenta: “Bruno Acosta es un boxeador de línea, no baja la guardia, camina mucho y es largo. Si bien no tengo con exactitud su estatura, sé que es más alto que yo. Así que, como he hecho a lo largo de mi carrera y no voy a cambiar a esta altura, mi pelea pasará por achicar distancia e intentar descargar con potencia, buscando encontrar una buena mano que lo desestabilice”.

Además, más allá de cualquier tipo de gastada de índole futbolera, Mansilla celebró que grandes instituciones le den cabida a esta disciplina: “es muy positivo que uno de los clubes más importantes del continente le dé lugar al boxeo, con este tipo de eventos de muy buen nivel. Después de la pelea que tendremos Acosta y yo, que ambos estamos rankeados por la Federación Argentina de Box, habrá un combate por el título Fedelatín de la AMB, lo que habla de la importancia de la cartelera. El festival también contará con 15 peleas amateurs”.

Su mirada sobre el pugilismo amateur

A sus 40 años Mansilla es consciente de que está en la etapa final de su carrera, por lo que valoró la gran cantidad de chicos que están peleando como amateurs, pensando en lo que será el futuro del deporte en la capital entrerriana: “El viernes hubo una linda velada en Ministerio, donde para mí siempre es lindo volver ya que estuve 12 años entrenándome allí con Roque (Romero Gastaldo) y realicé varias peleas amateurs. Bruno Godniac, peleador del Team Peligro en el Club Paracao, ganó en la primera pelea y eso me dejó muy contento. Pero más allá de eso, es muy importante formar las bases del boxeo amateur y, para eso, está bueno que haya mucha actividad. Nadie es eterno y es muy importante que vayan surgiendo nuevos nombres”.

Además, reconoció cuál es el pugilista amateur al que le pone una ficha: “Más allá de las aptitudes técnicas y físicas, los boxeadores dependemos de ser perseverantes en el gimnasio. Me gusta mucho Iván Frutos, que tiene un estilo de ir al frente y porque es un chico que está predispuesto a sacrificarse en los entrenamientos. Además es un buen pibe, educado, lo cual es muy importante también”.

La próxima velada de boxeo en Paraná

El próximo evento pugilístico en Paraná será el viernes 10 de julio, en el gimnasio polideportivo del Club Atlético Peñarol, donde se desarrollarán 12 peleas de índole amateur. El festival es organizado de manera conjunta por los entrenadores locales Justo Nocaut Martínez y César Traidor Jaime. Las entradas anticipadas ya están a la venta a 9.000 pesos.