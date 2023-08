Wanchope Retamoso, el goleador de la LPF que pasó a Ben Hur

Octavio Wanchope Retamoso fue el goleador de la Liga Paranaense de fútbol que finalizó el 19 de agosto y tuvo como campeón a Belgrano. Wancho convirtió 19 goles en 17 presentaciones con Peñarol para terminar en lo más alto de las estadísticas. No sólo fue protagonista en el área rival, sino que también, junto a un gran plantel, llevaron a Peñarol a pelear por el título hasta una fecha antes de su finalización.

El Inter Miami de Messi no pudo como local ante Nashville

En el caso de Ben Hur, integrará la Región Litoral Sur junto a otros 21 equipos de Entre Ríos y Santa Fe, entre los que destacan Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Belgrano, Neuquén, entre otros. Todos los participantes de la región se dividirán en diferentes grupos que se detallarán en septiembre.

UNO se contactó con el goleador de la LPF para dialogar en relación a su traspaso. Un salto de calidad. Una puerta que se abre para seguir cumpliendo metas dentro del fútbol.

“Lo del pase a Ben Hur fue directo. La gente del club se contactó conmigo”, comenzó Retamoso. Siguiendo con el hilo de su traspaso, Wanchope aseguró que vio con buenos ojos el llamado del club porque es una institución con historia en el fútbol del interior. “Lo pensé y hoy estoy acá en Rafaela. Más allá de lo económico, futbolísticamente el proyecto me seduce mucho”, aseguró.

En base a los objetivos por los cuales peleará el club Rafaelino esta temporada, Retamoso dejó en claro que es ascender al Federal A. “Ben Hur apuesta para esta temporada fuertemente el ascenso. Después el objetivo personal sería tratar de sumarme rápido al equipo, poder jugar algún que otro partido y obviamente hacer goles”.

“También me interesa lo grupal, porque si nos va bien como equipo, nos va a ir bien a todos por igual”, agregó.

Wanchope a Ben Hur.jpg Wanchope Retamoso mudó sus goles a Ben Hur de Rafaela.

Partir en busca de sueños no es cosa fácil ni de un día para otro. En el caso de Wanchope, tuvo que dejar en Paraná a su mujer y su hija y así lo contó: “Viajé solo. Mi familia se quedó en casa. Mi beba y mi señora. La verdad que fue una decisión muy muy difícil. Lo charlé con ella y me bancó en todo momento. Tengo una compañera de fierro que me bancó en todo momento. Doy gracias a dios por eso. Obviamente que la decisión también es tomada con ellos porque es para nuestro futuro, era lo que convenía económicamente así que por eso estoy acá”.

Wanchope ya está en la ciudad de Rafaela. Allí conoció a sus compañeros de equipo y se entrenó por primera vez a la espera de su habilitación para poder ponerse la camiseta y salir a la cancha. “Vine a jugar liga local, Copa Santa Fe y el Torneo Regional”, aclaró.

Además, informó: “Estoy esperando la habilitación para poder jugar este mismo sábado”.

“Las metas para lo que queda del año serían tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles y convertir lo que más pueda”, agregó.

Por otra parte, recordó su paso por Peñarol y lo logrado en el club. “El objetivo que nos planteamos en Peñarol, ni bien arrancamos, era llegar a los más altos y tratar de estar entre los cinco primeros. Clasificar una copa, por ejemplo, era otro planteo en mente. Ahora, antes de venirme, sigue en pie el mismo proyecto. Seguir estando en lo más alto representar de la mejor manera a Peñarol”.

“Me despedí bien de Peña, le agradecí más que nada al cuerpo técnico y a los jugadores porque ellos también son parte de todo esto que me está pasando. Uno solo no puede lograr nada, así que yo les hice saber eso antes de venir a Rafaela. Se los agradecí de corazón”, cerró el goleador del Tricolor en la temporada pasada.