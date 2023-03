Walter Otta: "El equipo va en crecimiento"

Ganar para cerrar una gran semana. Esa fue la misión que encaró el sábado Patronato en su estadía en la región de cuyo. No logró sumar de a tres en su visita a Gimnasia de Mendoza. No obstante, cosechar una unidad en territorio adversario no es un castigo. Así lo entendió el entrenador Walter Otta, quien entendió que el Rojinegro pudo obtener un premio superior. De todos modos no lamentó por haber dejado escapar la chance de conquistar una nueva victoria. Visualizó la evolución del equipo en la temporada 2023 del campeonato de la Primera Nacional.