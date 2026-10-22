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Bibliotecas Populares de Entre Ríos denuncian recortes presupuestarios y exigen el cumplimiento de la Ley 8092

Desde las bibliotecas señalan que los montos abonados por Provincia son sensiblemente inferiores a las sumas estipuladas tanto en 2025 como en 2026

22 de octubre 2026 · 14:19hs
Bibliotecas Populares de Entre Ríos denuncian recortes presupuestarios y exigen el cumplimiento de la Ley 8092

Bibliotecas Populares de Entre Ríos denuncian recortes presupuestarios y exigen el cumplimiento de la Ley 8092

Las Bibliotecas Populares de la provincia de Entre Ríos atraviesan un complejo escenario financiero debido al incumplimiento en las asignaciones de Fondos. Según los datos presentados por las entidades afectadas, las partidas liquidadas registran reducciones sustanciales respecto de los compromisos presupuestarios correspondientes.

Durante el año 2025, el compromiso estipulado para 64 Bibliotecas Populares ascendía a $5.064.630, pero el monto abonado efectivamente fue de tan solo $1.360.568. La brecha se amplía en el año 2026, donde sobre un total de $19.206.196 presupuestados para 62 Bibliotecas Populares, los pagos concretados alcanzan únicamente los $1.337.442.

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Bibliotecas Populares de Entre Ríos denuncian recortes presupuestarios y exigen el cumplimiento de la Ley 8092

Esta disminución en los aportes y en la cantidad de establecimientos cubiertos es sintetizada por los representantes del sector mediante la consigna: "¡Menos dinero para menos bibliotecas!". Ante este panorama, las instituciones dirigen su reclamo de forma directa hacia las autoridades provinciales con una exigencia puntual: "¡Gobierno de Entre Ríos, cumplan con la Ley 8092!"

Bibliotecas Entre Ríos
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