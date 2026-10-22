Paraná: la 1° Jornada Provincial de Parkinson reunirá especialistas, pacientes y familiares

La jornada será este sábado 24, de 8 a 14, en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. Participarán especialistas, pacientes con Parkinson, y familiares interesados

La jornada será este sábado de 8 a 14, en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. Participarán especialistas, pacientes con Parkinson, y familiares interesados

El Grupo Entrerriano de Parkinson realizará este sábado la primera Jornada Provincial de Parkinson, una propuesta destinada a pacientes, familiares y profesionales de la salud. La actividad se desarrollará en la Sala Mayo, de 8 a 14, y se solicitará a los asistentes la colaboración con un alimento no perecedero para Suma de Voluntades.

En diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná), Nilia Paulín, referente y fundadora de la agrupación, explicó que la iniciativa surgió a partir de las necesidades detectadas durante los encuentros que comenzaron el año pasado, por impulso de la licenciada Ingrid Kunzi. “Nos empezamos a reunir y a partir de ahí comenzamos a ver las necesidades de la gente”, contó, y aclaró que el grupo todavía se encuentra en proceso de organización y no está constituido formalmente como fundación.

Al respecto, mencionó que la convocatoria superó las expectativas iniciales: al momento de la entrevista ya había 238 inscriptos presenciales y 180 virtuales. La transmisión en directo permitirá seguir las exposiciones desde distintos puntos del país y también de

sde México.

Brindar información especializada

En cuanto a la jornada, contará con la participación de la Red Argentina de Parkinson, la Asociación Parkinson Neuquén y promotores y embajadores de Parkinson. Entre los invitados se destaca la doctora Tomoko Waraki, junto con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de psicología, psicomotricidad, kinesiología y terapia ocupacional.

Paulín señaló que el encuentro busca acercar información especializada a quienes muchas veces deben trasladarse fuera de Entre Ríos para acceder a determinados profesionales. “Lamentablemente, muchos hemos tenido nuestro diagnóstico fuera de Paraná y fuera de la provincia, en Rosario o en Buenos Aires”, explicó.

La propuesta incluirá espacios para realizar preguntas e intercambiar experiencias con los especialistas. También se pondrá el foco en el acompañamiento de familiares y cuidadores, cuyo rol es fundamental durante la evolución de la enfermedad. “Hay distintos grados de la enfermedad, distintos tipos de Parkinson; no hay un solo Parkinson”, remarcó la referente, al destacar la necesidad de contemplar las particularidades de cada paciente y los distintos tratamientos que puede requerir.

Otro de los objetivos del grupo es conocer cuántas personas tienen Parkinson en Entre Ríos. Paulín indicó que solicitaron información al Ministerio de Salud provincial, pero que hasta el momento no recibieron una respuesta. Una vez realizada la jornada, prevén continuar trabajando para identificar las necesidades de los pacientes de la provincia.

También manifestó preocupación por la escasez de Levodopa, uno de los medicamentos fundamentales para tratar la enfermedad. Según señaló, la falta de disponibilidad ha generado dificultades para conseguirla y, en algunos casos, interrupciones de tratamientos.

En ese sentido, recordó la importancia de respetar los horarios de medicación y de garantizar la continuidad de la atención. La referente consideró que el acceso a información confiable y el contacto con profesionales especializados pueden contribuir a orientar tanto a los pacientes como a sus familias.

Alcances del encuentro

La organización de la jornada cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el Concejo Deliberante y aportes de particulares que colaboraron, entre otros aspectos, con el alojamiento de los profesionales invitados.

Las acreditaciones comenzarán a las 8 y las exposiciones están previstas para las 8.30. Si bien se solicita inscripción previa, la actividad será libre y gratuita. Los interesados pueden encontrar el código QR de inscripción en Instagram, buscando el perfil del Grupo Entrerriano de Parkinson. “Es muy importante que la gente vaya, que consulte y que se saque dudas”, expresó Paulín, al invitar a participar de un encuentro que busca visibilizar la enfermedad y fortalecer el acompañamiento a quienes conviven con ella.