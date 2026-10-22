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Afirman que el estadio Único de La Plata será sede del Mundial 2030

El intendente de La Plata, Julio Alak, compartió un video en las redes sociales en la que indicó que el estadio será sede de la próxima Copa del Mundo.

22 de octubre 2026 · 14:52hs
Afirman que el estadio Único de La Plata será sede del Mundial 2030

El intendente de La Plata, Julio Alak, compartió los avances de las obras de remodelación del estadio Único Diego Armando Maradona junto al director Fernando Islas Casares. En el documento audiovisual el presidente municipal de la capital bonaerense afirmó que el escenario será sede del Mundial 2030.

El anuncio encendió el debate sobre cuál será el escenario del primer partido en territorio argentino de la próxima Copa del Mundo. Si bien FIFA había confirmado al Monumental de River, días atrás Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito.

El estadio Único, la casa de la Selección

La reinauguración de la cancha platense, que recibió la Copa América 2011 y el Mundial Sub 20 de 2023, está prevista para fines de noviembre, con un amistoso entre la Selección Argentina femenina y Alemania. Según Islas Casares, la renovación está hoy “en un 25%”, y el propio Alak aseguró que el estadio pronto se convertirá “en uno de los mejores de Argentina y Sudamérica”.

El ambicioso plan de mejoras fue impulsado económicamente por la AFA, al que le agradecieron públicamente, y consta de la reparación del techo, la aplicación de un nuevo sistema de iluminación LED, el recambio integral de butacas y la renovación del campo de juego con césped de “primerísima calidad”.

“Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”, sostuvo el intendente platense. La posibilidad de que La Plata forme parte del mapa mundialista no es ninguna novedad. La cancha ya había sido postulada como sede y en 2023 un grupo de representantes de la FIFA inspeccionó sus instalaciones.

Además, tiempo atrás la AFA firmó un convenio para que el Estadio Único sea “la casa de la Selección” y le puso el nombre “Tricampeones del mundo”. Cuando el primer encuentro parecía reducirse a un duelo entre el Monumental y el Gigante de Arroyito, en la ciudad de las diagonales promovieron su cancha y sumaron aún más incertidumbre sobre la sede.

La Plata Mundial 2030 estadio
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