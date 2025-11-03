Uno Entre Rios | Ovación | Racing

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Aprevide castigó a Racing por lo ocurrido en el estadio previo al duelo de vuelta por las semifinales ante Flamengo. Jugará sin público tres partidos.

3 de noviembre 2025 · 23:37hs
Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

El Cilindro de Avellaneda estuvo de fiesta en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo. Sin embargo, semejante recibimiento cargado de pirotecnia y fuegos de artificio pasó factura. APreViDe le aplicó una fuertísima sanción a la Academia, que deberá que clausurar el recinto por los próximos tres partidos como local y tendrá que jugar a puertas cerradas. Otro dolor de cabeza tras la eliminación ante el Mengao.

El castigo tras la eliminacion de Racing ante Flamengo

El castigo aplica a todos los torneos organizados por la AFA, "por falta de organización para el control y la vigilancia". Además, una vez pueda regresar el público, los primeros tres encuentros "se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".

Racing jugó en Santiago del Estero ante el Ferroviario.

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Racing y Flamengo no se sacan ventajas.

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club. El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

Racing público Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Racing perdió de visitante en Brasil.

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Los hinchas de Flamengo tras el choque en Brasil.

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Banfield superó 2-1 a Lanús en el partido que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura.

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Nicolás Galatro estará a cargo de Capibaras XV.

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Ver comentarios

Lo último

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Ultimo Momento
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Policiales
Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Ovación
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

La provincia
Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

UTA Entre Ríos informó que por el momento no habrá medidas de fuerza

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Dejanos tu comentario