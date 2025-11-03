La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo Aprevide castigó a Racing por lo ocurrido en el estadio previo al duelo de vuelta por las semifinales ante Flamengo. Jugará sin público tres partidos. 3 de noviembre 2025 · 23:37hs

Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

El Cilindro de Avellaneda estuvo de fiesta en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo. Sin embargo, semejante recibimiento cargado de pirotecnia y fuegos de artificio pasó factura. APreViDe le aplicó una fuertísima sanción a la Academia, que deberá que clausurar el recinto por los próximos tres partidos como local y tendrá que jugar a puertas cerradas. Otro dolor de cabeza tras la eliminación ante el Mengao.

El castigo tras la eliminacion de Racing ante Flamengo El castigo aplica a todos los torneos organizados por la AFA, "por falta de organización para el control y la vigilancia". Además, una vez pueda regresar el público, los primeros tres encuentros "se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club. El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".