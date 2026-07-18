Estudiantes y Rowing afrontan una fecha clave del Top 10 del Torneo Regional del Litoral

El 26° Torneo Regional del Litoral tendrá este fin de semana la disputa de la 11ª fecha del Top 10, con dos compromisos destacados para los equipos de Paraná.

El máximo nivel del 26° Torneo Regional del Litoral de rugby volverá a tener acción este fin de semana con la disputa de la 11ª fecha del Top 10, una jornada que presenta partidos de enorme importancia en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Los dos representantes de Paraná tendrán compromisos exigentes. Estudiantes viajará a Rosario para visitar a las 16 a Old Resian , mientras que Rowing recibirá en su cancha a Duendes RC , actual líder de la competencia.

Refuerzan el operativo de seguridad y salud para la final del Mundial entre Argentina y España

Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial en el podio: se enfrentan por el tercer puesto

La fecha llega con una tabla sumamente equilibrada en la zona alta. Duendes RC lidera con 35 puntos, seguido por Santa Fe RC y GER, ambos con 34. Estudiantes se encuentra cuarto con 32 unidades, mientras que CRAI y Jockey de Rosario suman 29. Rowing, por su parte, ocupa la séptima posición con 24 puntos.

Con cinco fechas por delante para completar la fase regular, cada resultado comienza a tener una importancia decisiva.

Rowing recibe al líder Duendes

Uno de los grandes partidos de la fecha se jugará en Paraná. Rowing enfrentará a Duendes RC, líder del certamen, en un encuentro que pondrá a prueba el crecimiento del conjunto paranaense.

El equipo de la capital entrerriana llega ubicado en la séptima posición, con 24 puntos, y buscará hacerse fuerte como local frente a uno de los grandes protagonistas del torneo.

Duendes, en cambio, llegará a Paraná con la responsabilidad de defender el liderazgo. El conjunto rosarino suma 35 unidades y apenas tiene un punto de ventaja sobre Santa Fe RC y GER, por lo que no podrá relajarse en una fecha con varios cruces importantes.

El encuentro también tendrá un condimento especial por el momento de la competencia. Rowing necesita sumar para mantenerse cerca de los equipos que pelean por los primeros lugares, mientras que Duendes buscará sostenerse en la cima.

El equipo de Rowing

El conjunto paranaense formará con:

1. Juan Oldani, 2. Lucas Lerena y 3. Esteban Acosta; 4. Franco Dall’Ava y 5. Joaquín Moine; 6. Facundo Taboada, 7. Tomás Acosta Cis y 8. Andrés Agasse (capitán); 9. Franco Osuna y 10. Aquiles Bourdín; 11. Emanuel Schiavo, 12. Julián Pistrilli, 13. Tomás Osuna, 14. Nahuel Gudiño y 15. Ramiro Bornisen.

El staff técnico estará integrado por Gastón Conde y Francisco Nin.

Por su parte, Duendes RC saldrá con:

Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Rodríguez, Federico Ciancio, Rafael Gietz, Ignacio Gandini, Giuliano Bufarini, Matías Landi, Valentín Larrazabal, Giuliano Francescangeli, Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Juan C. Faura.

El head coach es Hernán Pavani.

Estudiantes busca mantenerse en la pelea esta fecha

El otro gran desafío para un equipo paranaense estará en Rosario. Estudiantes visitará a Old Resian con la misión de continuar en los puestos de privilegio.

El CAE atraviesa una gran campaña y se ubica cuarto con 32 puntos, a solamente tres unidades del líder Duendes. Una victoria en condición de visitante podría permitirle dar un salto importante en la clasificación y mantenerse plenamente involucrado en la pelea por los primeros lugares.

Sin embargo, Old Resian también necesita sumar. El conjunto rosarino ocupa la octava posición con 20 puntos y buscará aprovechar la localía para dar un golpe ante uno de los equipos que está protagonizando una de las mejores campañas del torneo.

El encuentro se presenta como una prueba importante para Estudiantes, que deberá sostener su intensidad y concentración ante un rival que intentará imponer condiciones desde el comienzo.

Los XV de Estudiantes

El equipo paranaense formará con:

1. Diego Correa, 2. Francisco Floreán y 3. Tomás Bertot; 4. Patricio Ferreras y 5. Lisandro Uranga; 6. Felipe Villagrán, 7. Juan Mernes y 8. Álvaro Ferreyra (capitán); 9. Joaquín Maiztegui y 10. Sebastián Dorigón; 11. Gonzalo De Basily, 12. Bruno Heit, 13. Santo Lescano, 14. Justo Arias y 15. Tomás Ferreyra.

El head coach será Pedro Fontanetto.

Old Resian, en tanto, formará con:

Mateo Nuñez Miserez, Faustino Grynblat, Walter Mascaro, Facundo Gómez Paris, Santiago Torroba, Iván Capello, Joaquín Demetrio, Gianfranco Speciale, Guido Candini, Fausto Carugatti, Mateo Farías, Ayrton Acevedo, Manuel Scarampi, Nahuel Romero y Bautista Verna.

El entrenador principal es Rubén Serri.

Horarios de una jornada especial de la fecha

La fecha mantendrá los horarios establecidos para el Top 10. La programación será:

Pre B: 10.45.

10.45. Reserva y Pre A: 12.30.

12.30. Primera: 14.15.

La jornada se desarrollará en un fin de semana con una agenda deportiva muy cargada, especialmente por el partido de Argentina ante Inglaterra por el Nations Championship, que se jugará desde las 16 en Santiago del Estero.

Una tabla al rojo vivo

La clasificación del Top 10 muestra una enorme paridad en la parte superior:

Duendes RC – 35 puntos

Santa Fe RC – 34

GER – 34

Estudiantes – 32

CRAI – 29

Jockey de Rosario – 29

Rowing – 24

Old Resian – 20

Universitario de Rosario – 18

Jockey de Villa María – 12

En ese contexto, los partidos de los equipos paranaenses adquieren una importancia especial.

Estudiantes tiene la posibilidad de mantenerse a tiro de la punta e incluso acercarse aún más a los líderes si consigue una victoria en Rosario. Rowing, por su parte, tendrá el desafío de enfrentar al puntero y buscar una victoria que le permita dar un salto en la clasificación.