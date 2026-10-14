Villa Urquiza será sede de la Fiesta del Deportista Entrerriano 2026

La tradicional celebración se realizará el 5 de diciembre, desde las 9.30, en el salón de la Iglesia José Boxler de Villa Urquiza. Reunión previa.

Villa Urquiza será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Deportista Entrerriano, que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre de 2026. La jornada reunirá a representantes de distintas disciplinas para reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los logros de quienes contribuyen al crecimiento del deporte en la provincia.

La celebración comenzará a las 9.30 en el salón de la Iglesia José Boxler, ubicado en avenida Alameda de la Bajada y Presbítero José Boxler, donde se desarrollará el encuentro y el homenaje a los deportistas entrerrianos.

Durante la jornada serán distinguidos deportistas propuestos y designados por sus respectivas federaciones y asociaciones deportivas. La iniciativa busca poner en valor el desempeño de los atletas y su dedicación a las distintas disciplinas, además del compromiso con el que representan a Entre Ríos en las competencias.

Un reconocimiento al deporte entrerriano en Villa Urquiza

La Fiesta del Deportista Entrerriano constituye una oportunidad para destacar el trabajo que realizan los deportistas y las instituciones que impulsan el desarrollo de la actividad en todo el territorio provincial.

Para esta edición, fueron invitadas especialmente las autoridades y los directores de la Secretaría de Deportes, en una convocatoria que reunirá a referentes del ámbito deportivo e institucional.

Al finalizar el acto se compartirá un lunch entre los presentes, como cierre de una jornada destinada a celebrar los logros y el esfuerzo de los protagonistas del deporte entrerriano.

Desde el Gobierno de Villa Urquiza expresaron su satisfacción por recibir esta celebración y destacaron la importancia de que la localidad sea sede de un reconocimiento a quienes, con dedicación y constancia, contribuyen al crecimiento del deporte en Entre Ríos.