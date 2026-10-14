Villa Urquiza será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Deportista Entrerriano, que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre de 2026. La jornada reunirá a representantes de distintas disciplinas para reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los logros de quienes contribuyen al crecimiento del deporte en la provincia.
Villa Urquiza será sede de la Fiesta del Deportista Entrerriano 2026
La tradicional celebración se realizará el 5 de diciembre, desde las 9.30, en el salón de la Iglesia José Boxler de Villa Urquiza. Reunión previa.
La celebración comenzará a las 9.30 en el salón de la Iglesia José Boxler, ubicado en avenida Alameda de la Bajada y Presbítero José Boxler, donde se desarrollará el encuentro y el homenaje a los deportistas entrerrianos.
Durante la jornada serán distinguidos deportistas propuestos y designados por sus respectivas federaciones y asociaciones deportivas. La iniciativa busca poner en valor el desempeño de los atletas y su dedicación a las distintas disciplinas, además del compromiso con el que representan a Entre Ríos en las competencias.
Un reconocimiento al deporte entrerriano en Villa Urquiza
La Fiesta del Deportista Entrerriano constituye una oportunidad para destacar el trabajo que realizan los deportistas y las instituciones que impulsan el desarrollo de la actividad en todo el territorio provincial.
Para esta edición, fueron invitadas especialmente las autoridades y los directores de la Secretaría de Deportes, en una convocatoria que reunirá a referentes del ámbito deportivo e institucional.
Al finalizar el acto se compartirá un lunch entre los presentes, como cierre de una jornada destinada a celebrar los logros y el esfuerzo de los protagonistas del deporte entrerriano.
Desde el Gobierno de Villa Urquiza expresaron su satisfacción por recibir esta celebración y destacaron la importancia de que la localidad sea sede de un reconocimiento a quienes, con dedicación y constancia, contribuyen al crecimiento del deporte en Entre Ríos.