VIDEO: Arquero entrerriano se convirtió en héroe al meter un gol y atajar un penal sobre la hora

Salguero se encargó del tiro libre, el partido ante Ñapinidá estaba igualado 2 a 2 y él tenía en su pies la victoria. El guardameta entrerriano metió el gol que dejaba en la cima a su club del torneo tras jugarse 11° fechas.





Pero eso no fue todo para el héroe del domingo, sobre el final del clásico hubo un penal a favor de la visita y fue quién contuvo el penal. No solo metió un gol, si no que salvó a su equipo del empate.





Sauce lidera la tabla con 29 puntos y de cerca lo sigue Club Atlético Villa Elisa, con 28 unidades. Tarde soñada para el rojiblanco que vuelve a la cima del torneo.

El fútbol entrerriano siempre deja una perlita y este fin de semana pasó en la Liga Departamental de Colón, con el golazo de tiro libre de un arquero de Sauce.