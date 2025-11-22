Vélez y Argentinos Juniors abren los octavos de final del Torneo Clausura

El Fortín y el Bicho se medirán desde las 20 en Liniers, en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura. A las 22 jugarán Central Córdoba y San Lorenzo.

Vélez y Argentinos Juniors fueron dos de los equipos que mejor jugaron en el Torneo Clausura.

Vélez recibirá a Argentinos Juniors, en el encuentro que marcará el comienzo de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol . El partido comenzará a las 20, en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

El Fortín se metió en esta instancia luego de terminar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos. Después de un gran arranque, a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto les afectó el cansancio acumulado y de los últimos partidos sólo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió los otros tres.

El Bicho, por su parte, fue uno de los equipos que mejor nivel demostró a lo largo del 2025 en el fútbol local, consiguió la clasificación a la Copa Libertadores, pero los penales lo dejaron con las manos vacías en el Clausura y en la Copa Argentina. El equipo de Nicolás Diez, finalizó en la quinta posición de la Zona A con 24 puntos.

El ganador se medirá en cuartos de final con el vencedor de Boca y Talleres.

Central Córdoba y San Lorenzo juegan en Santiago del Estero

Central Córdoba será anfitrión de San Lorenzo. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades, desde las 22, con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. Transmitirá TNT Sports.

El Ferroviario comandado por Omar De Felippe finalizó en el cuarto lugar de la zona con 24 puntos, a cinco del líder Boca, realizando de esta manera una brillante campaña a la que tratará de agregarle un nuevo capítulo.

Mientras que el Ciclón de Damián Ayude, a pesar de la crisis institucional en la que vive, se terminó clasificando a la Copa Sudamericana y siendo uno de los mejores equipos del año con un plantel repleto de juveniles. Finalizó quinto en la Fase Regular.

Quien se imponga este sábado jugará en la próxima instancia con el vencedor del cruce entre Rosario Central y Estudiantes.