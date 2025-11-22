Primera Nacional: Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final

Desde las 21.15 el equipo cordobés recibirá a los sureños, en la final del Reducido de la Primera Nacional.

Se pondrá en juego el segundo ascenso que otorga la Primera Nacional.

Estudiantes de Río Cuarto recibirá desde las 21.15 a Deportivo Madryn, en el partido de ida de la gran final del Reducido de la Primera Nacional , en busca del ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y será televisado por TyC Sports. El árbitro será Darío Herrera.

Estudiantes de Río Cuarto se metió en la final del Reducido luego de terminar segundo en la Zona B con 60 puntos, mientras que luego eliminó a Patronato (2-1), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (1-1, pero pasó por la ventaja deportiva).

El equipo cordobés quiere ascender por segunda vez en su historia a la Primera División del fútbol argentino, luego de conseguirlo en 1983 y mantenerse en la categoría hasta 1985.

El polémico Deportivo Madryn

Deportivo Madryn, que busca ingresar en la elite por primera vez, fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, aunque en la final por el ascenso cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Esto los obligó a disputar el Reducido, donde llegaron a la final de polémica en polémica. Eliminó en cuartos de final a Gimnasia de Jujuy. En semifinales despidió a Deportivo Morón.