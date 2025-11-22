Estudiantes de Río Cuarto recibirá desde las 21.15 a Deportivo Madryn, en el partido de ida de la gran final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y será televisado por TyC Sports. El árbitro será Darío Herrera.
Primera Nacional: Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final
Desde las 21.15 el equipo cordobés recibirá a los sureños, en la final del Reducido de la Primera Nacional.
Estudiantes de Río Cuarto se metió en la final del Reducido luego de terminar segundo en la Zona B con 60 puntos, mientras que luego eliminó a Patronato (2-1), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (1-1, pero pasó por la ventaja deportiva).
El equipo cordobés quiere ascender por segunda vez en su historia a la Primera División del fútbol argentino, luego de conseguirlo en 1983 y mantenerse en la categoría hasta 1985.
El polémico Deportivo Madryn
Deportivo Madryn, que busca ingresar en la elite por primera vez, fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, aunque en la final por el ascenso cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
Esto los obligó a disputar el Reducido, donde llegaron a la final de polémica en polémica. Eliminó en cuartos de final a Gimnasia de Jujuy. En semifinales despidió a Deportivo Morón.