Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Al menos tres personas sufrieron picaduras de alacranes en Gualeguaychú, entre ellas un niño de cuatro años. Reiteran recomendaciones para alejar arácnidos

Vecinos de la zona del corsódromo de Gualeguaychú, denunciaron la aparición de arácnidos. Un niño de 4 años sufrió una picadura de alacrán mientras se estaba bañando en una vivienda de Avenida Del Valle y Rocamora. La situación generó alarma ya que el menor fue picado mientras se bañaba y el arácnido ingresara por la rejilla del baño. Otros dos residentes también fueron atacados en sus domicilios.

Las especies halladas corresponden a Tityus trivittatus, considerada de alta peligrosidad. Estos arácnidos suelen aparecer con mayor frecuencia durante la noche y en jornadas de altas temperaturas.

El padre del menor relató a Radio Máxima que lograron asistir rápidamente al hospital. “Pudimos ir enseguida al Hospital y evitamos que pase a mayores. Fue impresionante la atención, le hicieron un control de seis horas y lo tuvieron en observación otras cuatro horas”, detalló.

Tras la desinfección en su vivienda, la familia halló 12 ejemplares y, según el testimonio de vecinos, en toda la zona se contabilizaron más de 60. “Dentro de las viviendas y fuera”.

Los vecinos informaron la situación a la Municipalidad y explicaron que los alacranes detectados “son cloacales y pluviales y comen cucarachas, grillos y arañas”.

alacranes 0.jpg

Recomendaciones y Prevención

Sellar accesos y grietas

* Revisar rejillas de baños y cocinas, y colocar mallas metálicas o tapas que impidan el paso.

* Sellar fisuras en paredes, zócalos y marcos de puertas.

* Colocar burletes en puertas que dan al exterior.

Mantener la higiene y el orden

* Evitar la acumulación de objetos en desuso, maderas o escombros donde puedan refugiarse.

* Reducir la presencia de cucarachas, grillos y arañas, que son su alimento natural.

* Realizar limpieza profunda en depósit

os, garajes y sótanos.

Alacranes.jpg Ponzoña. En 2016, en Entre Ríos, hubo 261 picaduras.

Precauciones dentro de la vivienda

* Sacudir ropa, toallas y calzado antes de usarlos.

* Revisar camas y cunas, especialmente en épocas de calor.

* Mantener las camas separadas de paredes y cortinas.

Acciones en el exterior

* Mantener corto el césped y despejados patios y jardines.

* Retirar hojas acumuladas y restos orgánicos.

* Evitar que haya huecos o drenajes descubiertos por donde puedan acceder.

Cómo actuar ante una picadura

* Acudir de inmediato a un centro médico.

* No aplicar hielo directo ni realizar incisiones.

* Conservar el alacrán si es posible, para favorecer su identificación.