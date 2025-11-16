Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

Empate sin goles y sabor amargo para River en Liniers

Vélez y River igualaron sin goles en un partido intenso. El Millonario, que necesitaba ganar para acercarse a la Libertadores, perdió una gran chance.

16 de noviembre 2025 · 17:00hs
Vélez y River igualaron 0-0 en el estadio José Amalfitani, en un encuentro intenso, dinámico y con momentos de dominio repartidos, pero donde ninguno logró quebrar el arco rival. El Millonario salió a disputar el partido notablemente enchufado: en apenas siete minutos generó tres situaciones claras que obligaron al arquero local a intervenir y marcaron un arranque prometedor.

Con el correr del primer tiempo, el equipo de Gustavo Barros Schelotto se acomodó mejor en el campo y logró equilibrar el desarrollo. De hecho, el Fortín terminó imponiéndose en el último cuarto de hora previo al descanso, acorralando a la visita y generando las chances más peligrosas. El bajón de River estuvo ligado a la correcta marca del local sobre Juanfer Quintero, cuya influencia quedó prácticamente anulada.

Vélez y River no rompieron el cero en un duelo intenso

Vélez vs. River Plate (1).jpeg

En el complemento, la tónica se mantuvo. River intentó recuperar el ritmo del inicio y presionar alto, pero careció de claridad en la finalización de las jugadas. Vélez, más compacto y vertical, respondió con ataques directos que exigieron a la defensa rival, aunque tampoco pudo traducir su empuje en el marcador. El encuentro se volvió disputado, friccionado y con espacios cada vez más escasos para romper el cero.

La mala noticia para la visita fue la lesión de Fabricio Bustos, quien se retiró entre lágrimas. Su lugar lo ocupó Lucas Obregón, que terminó debutando en Primera División en un contexto de alta exigencia.

Así, el partido se cerró con un empate sin goles que dejó sensaciones divididas: Vélez mostró solidez y se animó a buscarlo, mientras que River, pese a su intenso arranque, no logró sostener la superioridad inicial ni capitalizar sus aproximaciones. El Millonario estaba obligado a ganar para seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores, por lo que el punto termina dejando un sabor amargo. Ambos se reparten un punto en Liniers en un duelo vibrante, pero sin vencedor.

River Plate Vélez Sarsfield Torneo Clausura
