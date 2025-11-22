Lanús va por la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro jugarán a las 17 la final del certamen en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Lanús y Atlético Mineiro jugarán este sábado, desde las 17, en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, por la final de la Copa Sudamericana. El partido lo tendrá como árbitro al chileno Piero Maza, mientras que su compatriota Juan Lara estará en el VAR. Televisan ESPN y D Sports.

En el show previo al partido tocarán Los del Fuego, una popular banda de cumbia santafesina.

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

El Granate llega tras un gran final de temporada que buscará coronar con el título, pero para eso deberá superar al elenco dirigido por Jorge Sampaoli en el duelo definitorio.

Cómo llegan a la final de la Copa Sudamericana

El equipo del sur bonaerense afronta este compromiso en medio de un muy buen semestre en el que perdió sólo uno de sus últimos 13 partidos (2 a 1 en el clásico con Banfield).

Su trayecto en el torneo comenzó en el Grupo G, en el que clasificó como puntero invicto imponiéndose a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, su camino a la final continuó y dejó regados a Central Córdoba por penales, a Fluminense con un triunfazo en el Maracaná y a la U de Chile en La Fortaleza.

Lanús viene de derrotar 3 a 1 a Atlético Tucumán en un duelo que le permitió clasificar como segundo de la Zona B a los playoffs del Torneo Clausura, donde se verá las caras con Tigre.

Por otro lado, el año del Galo no tuvo tantos puntos positivos, tuvo dos entrenadores y a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad, cayó goleado por Cruzeiro, su clásico, en cuartos de la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao.

Su camino a la final fue más discreto, quedó segundo en un Grupo H liderado por Cienciano y tuvo que jugar los playoffs, allí venció a Atlético Bucaramanga. En octavos, tachó a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Formaciones de Lanús y Atlético Mineiro

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Hora y TV: 17 (ESPN y D Sports).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Defensores del Chaco.