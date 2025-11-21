Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Tras una estafa bajo la modalidad de cuento del tío, la policía realizó allanamientos en tres barrios de Paraná. Se secuestraron pruebas y un vehículo.

Personal policial de la División Investigaciones y de la Comisaría de General Ramírez, con lineamientos del Ministerio Público Fiscal de Diamante, llevaron adelante una pesquisa ante una denuncia que daba cuenta sobre una estafa con la modalidad conocida como “cuento del tío” ocurrida días pasados.

Según se informó, el delito se llevó a cambo con el engaño a una persona adulta mayor quien hizo entrega voluntaria de dinero, en la ciudad de Ramírez.

Allanamientos en Paraná

Luego de realizar algunas investigaciones e intercambiar información con la División Delitos Económicos, se logró obtener diversas pruebas que sustentaron ubicar a las personas relacionadas con la acción delictiva.

Posteriormente, con la autorización del Juzgado de Garantías, se llevaron adelante tres allanamientos y requisas de viviendas en los barrios Francisco Ramírez, Mosconi y Aloati. Los mismos permitieron la individualización de personas, junto al secuestro de un automóvil Chevrolet Prisma, y otros elementos importantes para la investigación, las cuales fueron incorporadas al legajo judicial en trámite.

Para tener en cuenta

Desde la Policía de Entre Ríos se recordó tomar los recaudos necesarios para evitar caer en este tipo de ardides engañosos como lo son las estafas en sus distintas maneras, ya sea física o virtual.

Se recordó que ante cualquier llamado recibido ofreciendo cambio de moneda, requiriendo datos particulares o de tarjetas, se debe cortar la comunicación y dar inmediato aviso a las autoridades policiales.