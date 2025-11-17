Uno Entre Rios | Ovación | Clausura

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

El segundo torneo del año del fútbol argentino entró en su fase final y quedaron conformados los duelos para los playoffs.

17 de noviembre 2025 · 21:39hs
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional.

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional.

Finalizó la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 y así serán los cruces de octavos de final, la primera parte del cuadro de los playoffs para definir al campeón. Boca Juniors irá contra Talleres y River Plate será visitante de Racing Club.

Cruces de octavos de final del Clausura 2025

  • 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
  • 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
  • 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
  • 3A vs. 6B: Racing vs. River
  • 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
  • 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
  • 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
  • 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central
cruces clausura 2025
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional.

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional.

Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez y San Lorenzo ya tienen su lugar asegurado del 1° al 5° del Grupo B, respectivamente. River y Talleres ya están clasificados, recién este lunes conocieron su puesto. El Millonario terminó sexto mientras que Gimnasia de La Plata se adueñó de la séptima plaza, dejando a la T en el octavo lugar y fuera de competencia a Sarmiento.

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La fecha se jugará durante el fin de semana.

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

Del otro lado, en la Zona A, Boca finalizó como líder, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba y Argentinos. Este lunes, Barracas Central empató con Huracán y finalizó sexto. Esa igualdad benefició tanto a Tigre como a Estudiantes, los últimos dos que se clasificaron gracias a los resultados en los otros partidos (el 0-0 entre Belgrano y Unión, y la victoria de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia).

Por otra parte, quedó confirmado el enfrentamiento entre la Academia y River en los octavos de final. Al conjunto de Avellaneda lo superó Unión con su empate en su visita a Belgrano y será local del Millonario. Reedición del caliente encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Clausura Liga Profesional Boca Juniors River Plate
Noticias relacionadas
Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura.

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

atletico neuquen amarillo se corono campeon del torneo clausura

Atlético Neuquén Amarillo se coronó campeón del Torneo Clausura

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Las jugadoras de Talleres Rojo celebrando su pase a la final del Torneo Oficial de Damas.

Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo y Estudiantes Negro son los finalistas

Ver comentarios

Lo último

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Ultimo Momento
Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Policiales
Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Ovación
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

La provincia
Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Dejanos tu comentario