Finalizó la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 y así serán los cruces de octavos de final, la primera parte del cuadro de los playoffs para definir al campeón. Boca Juniors irá contra Talleres y River Plate será visitante de Racing Club.
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional
El segundo torneo del año del fútbol argentino entró en su fase final y quedaron conformados los duelos para los playoffs.
Cruces de octavos de final del Clausura 2025
- 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
- 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
- 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
- 3A vs. 6B: Racing vs. River
- 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
- 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
- 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
- 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central
Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez y San Lorenzo ya tienen su lugar asegurado del 1° al 5° del Grupo B, respectivamente. River y Talleres ya están clasificados, recién este lunes conocieron su puesto. El Millonario terminó sexto mientras que Gimnasia de La Plata se adueñó de la séptima plaza, dejando a la T en el octavo lugar y fuera de competencia a Sarmiento.
Del otro lado, en la Zona A, Boca finalizó como líder, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba y Argentinos. Este lunes, Barracas Central empató con Huracán y finalizó sexto. Esa igualdad benefició tanto a Tigre como a Estudiantes, los últimos dos que se clasificaron gracias a los resultados en los otros partidos (el 0-0 entre Belgrano y Unión, y la victoria de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia).
Por otra parte, quedó confirmado el enfrentamiento entre la Academia y River en los octavos de final. Al conjunto de Avellaneda lo superó Unión con su empate en su visita a Belgrano y será local del Millonario. Reedición del caliente encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina.