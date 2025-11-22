Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | SMN

SMN: inicia semana con aumento de temperaturas promedio

22 de noviembre 2025 · 07:01hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para la semana que inicia un paulatino aumento de la temperatura que trepará hasta los 34 grados el miércoles. No se registrarán precipitaciones en los próximos días.

Este sábado temperaturas promedio de entre 12 y 24 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos del sector este rotando al sudeste.

Para mañana domingo se esperan temperaturas de entre 11 y 26 grados con cielo despejado durante la mañana, ligeramente nublado durante la tarde y despejado durante la noche. Los vientos soplarán del sector Este rotando al noreste.

El lunes se espera un cielo despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde y la noche, con vientos soplando desde el norte y rotando al noreste.

SMN cielo despejado ex Hipódromo

Para el martes se registrará un ascenso de la temperatura promedio con mínimas de 16 y máxima de 31 grados. El cielo estará despejado durante la mañana y algo nublado durante la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector norte rotando al este.

El miércoles la temperatura promedio registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 34 con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos seguirán soplando del sector norte con variantes al noreste.

Para el jueves habrá un leve descenso de la temperatura con mínima de 20 y máxima de 27. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del noreste rotando al norte.

El viernes se esperan temperaturas de entre 22 y 30 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. El viento seguirá predominando del sector norte.

SMN temperaturas Semana
