LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

Atlético Neuquén recibirá a Oro Verde en el adelanto de la 15° fecha del Torneo Clausura de la LPF. El juego comenzará a las 20.

22 de noviembre 2025 · 07:28hs
Neuquén está segundo en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Neuquén está segundo en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Con la disputa de un encuentro comenzará este sábado la actividad correspondiente a la 15° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El adelanto se llevará adelante en el estadio Luis Renaud donde Atlético Neuquén recibirá desde las 20 a Oro Verde.

El Pingüi viene de celebrar una victoria como local ante San Benito por 3 a 0. Ese resultado le permitió trepar al segundo escalón de las posiciones. La misión será defender este lugar sabiendo que no tiene chances matemáticas de concluir esta instancia en la cima de la tabla. Oro Verde, por su parte, empató 1 a 1 el pasado miércoles ante Instituto en Ciudad Universitaria.

Como seguirá la jornada de la LPF.

La jornada continuará el lunes con el desarrollo de cinco juegos. El destacado se disputará en Villa Uranga, donde Instituto recibirá a Peñarol. El Tricolor, que viene de sorprender a Patronato al derrotarlo 2 a 1 en barrio Pirola, buscará la victoria que le permita obtener el último boleto a la próxima edición de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que reúne a elencos de la LPF y de la Liga Santafesina.

Pendiente de este juego estarán San Benito y Universitario. El Santo visitará a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio. Sanbe deberá superar al Gato y esperar una derrota de Peñarol para ingresar entre los ocho mejores de la tabla anual. La U, por su parte, deberá derrotar a Patronato en el estadio Grella y esperar que no sumen de a tres ni Peñarol ni San Benito para clasificar a la Copa Túnel Subfluvial.

Los restantes cotejos que se disputarán el lunes serán: Don Bosco-Camioneros y Palermo-Argentino. El jueves cerrarán la fase regular Los Toritos-Sportivo Urquiza. Belgrano tendrá fecha libre.

Posiciones del Torneo Clausura

La tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedó de la siguiente manera: Patronato, 32; Atlético Neuquén, 26; Don Bosco y Peñarol, 25; Belgrano, Instituto y Sportivo Urquiza, 20; Atlético Paraná y Oro Verde, 17; Argentino, 16; Camioneros, 15; Universitario, 13; Palermo, 12; San Benito, 9; Los Toritos, 2.

Un adelanto en el femenino

Atlético Neuquén y Escuela River Paraná abrirán la 13° fecha del Torneo Clausura femenino de la LPF. Este juego se disputará a partir de las 15 en el estadio del Pingüi.

